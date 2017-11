Nyhetssammendragm 30. oktober 2017

Konkurranse om skattekutt

Statsminister Binyamin Netanyahu og finansminister Moshe Kahlon vurderer å kutte skatteprosenten for næringslivet til under 23 prosent. Målet til Israel er å konkurrere med USA som under Trump-administrasjonen arbeider med å redusere firmaskatten fra 40 prosent til under 20 prosent for å bli mer konkurransedyktig.

Antisemitt ble ambassadør

En velstående jordansk forretningsmann som åpenlyst har fremmet antisemittiske konspirasjonsteorier er utnevnt til «spesialambassadør» for FNs byrå som arbeider med å fremme internasjonal turisme. UN World Tourism Organziation utnevnte Talal Abu Ghazaleh som ambassadør i forkant av konferansen de skal avholde i Russland i 2019. Abu Ghazaleh er palestina-araber som ble født i Jaffa i 1938. I et intervju med BBC i januar i år snakket han om å «returnere» jødene i Israel til andre land. -Akkurat som jødene har en tro på rettigheten til å returnere så tror vi palestina-arabere på vår rett til å returnere, sa han ifølge MEMRI.

Ny tunnel i Gaza

Israels FN-ambassadør Dannyu Danon kom med kraftig kritikk av terrorgruppen Hamas i Gaza etter at det for to uker siden ble oppdaget enda en tunnel under en av FNs skoler i Gaza. Danon beskyldte Hamas for å bruke FNs anlegg i Gaza som terrorbaser og barna ved skolene som menneskelige skjold. Tunnelen ble oppdage for to uker siden men FN har ikke ville si noe om hvor den gikk, annet enn at den nå skal være stengt.

«Iron Dome» beskytter turbiner

Den amerikanske delstaten New Yorks Power Authority har inngått et samarbeid med det israelske høyteknologiselskapet mPrest for å beskytte delstatens kraftverk. mPrest utviklet teknologien bak Iron Dome rakettforsvarssystem, og denne teknologien er modifisert slik at de nå bruker den til å forhindre strømstans før den i det hele tatt begynner. Systemet for kraftverkene overvåker strømforsyningen og kan oppdage feil og overbelastninger før de fører til strømstans og dermed forhindre dem. Systemet er i virksomhet ved kraftverket i Niagara, og skal senere brukes ved 50 andre stasjoner i delstaten.

Ba Israel om unnskyldning

Lederen for judoforeningen i De forente arabiske emirater ba i helgen om unnskyldning til Israel etter at deres egne atleter nektet å håndhilse på jødiske atleter etter en judoturnering i emiratene. De ba ikke bare om unnskyldning, men gratulerte også det israelske laget med suksessen, ettersom de seiret over emiratenes lag og fikk blant annet bronse.

Uendret bensinpris

Den statlige priskontrollen på bensin i Israel vil forbli uendret i november måned. 95 oktan bensin vil koste 6.06 shekel i neste måned, som er det samme som i dag. I Eilat hvor det ikke er moms koster en liter 95 oktan 5.18 shekel.