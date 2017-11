Nyhetssammendrag 31. oktober 2017

Sprengte tunnel

Israel sprengte mandag en tunnel som terrorgruppen Hamas var i ferd med å bygge i Khan Yunis i Gaza og inn til Israel. Minst sju terrorister skal ha blitt drept da tunnelen ble ødelagt og flere andre skadet. To av de drepte var høytstående Hamas-ledere. Tunnelen ble påbegynt etter krigen i Gaza i 2014, da Israel ødela det meste av Hamas tunnelnettverk.

Økt støtte for Israel i England

Til tross for at grupper som støtter PLO og den økonomiske boikotten (BDS) av Israel har stor innflytelse i Storbritannia så vokser støtten blant britene for Israel sakte men sikkert. En undersøkelse for Britain-Israel Communications Research Center (BICOM) viser at bare 11 prosent av britene støtter BDS og det er det laveste tallet siden boikotten startet i 2014. Hele 48 prosent er imot. Blant unge briter i alderen 18-24 er 45 prosent imot en boikott av Israel mens tallet for ti år siden var 28 prosent.

Vil ha israelske selskaper

To kanadiske aksjebørser arbeider med å trekke israelske selskaper til sine børser. En delegasjon fra Toronto Stock Exchange og Calgary Exchange besøkte denne uken Israel med tanke på få selskapene til å omsette aksjer i Canada. I dag er det bare seks israelske selskaper med aksjer på de to kanadiske børsene til en verdig av 1.9 milliarder dollar.

Da solen stod stille

Forskere ved Cambridge University kunngjorde mandag at de har klart å finne ut nøyaktig den dagen da Josva ifølge Bibelens beretning, stanset solen i en time. Dette skal være den eldste formørkelsen som noen gang er registrert, og den fant sted 30. oktober i år 1207 før Kristus, eller for 3224 år siden. Forskere tror at det kan ha vært en solformørkelse som fant sted, og datoen for dette skal ha vært 30. oktober.

Investerer i mPrest

Selskapet Vector Limited i New Zealand investerte nylig 10 millioner dollar i det israelske selskapet mPrest som bruker teknologi de utviklet for Iron Dome til å styre og sørge for at store strømnettverk ikke blir satt ut av spill. Vector Limited opererer i energimarkedet og forsyner 1.2 millioner husholdninger med energi og kommunikasjon i New Zealand. Nylig ble det kjent av mPrests system skal implementeres i den amerikanske delstaten New Yorks strømnettverk for å hindre strømbrudd.

Markerte viktig slag

Australias statsminister Malcolm Turnbull møtte mandag statsminister Binyamin Netanyahu under markeringen av et slag fra Første verdenskrig mellom australske og britiske styrker på den ene siden og ottomanske styrker på den andre. Slaget fant sted i Beeersheba og var nådestøtet mot de ottomanske styrkene den 31. oktober 1917 år siden.