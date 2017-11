Nyhetssammendrag 01. november 2017

Terror i New York

En 29 år gammel muslim fra Usbekistan kjørte ned og drepte åtte personer i New York tirsdag ettermiddag og skadet 15 andre. Politiet og myndighetene sier dette var en terroraksjon. Vitner sa at den 29 år gamle Sayfullo Saipov ropte «Allahu Akbar» da han kom ut av bilen. Han ble skutt av politiet men overlevde og er nå på sykehus. Han kom til USA på grøntkort i 2010, og identifiserte seg som en ISIS-tilhenger.

Irak forbyr Israels flagg

Det irakske parlamentet vedtok tirsdag å kriminalisere flaggingen av Israels flagg. Vedtaket kom etter at flagget ble brukt av kurdiske uavhengighetstilhengere under en samling nylig. Kurderne har identifisert seg med Israel og har også fått landets støtte i krav om uavhengighet. Den kurdiske «staten» er en del av Irak.

Bilprodusenter til Israel

Strømmen av internasjonale bilprodusenter til Israel fortsetter. Tyske Volkswagen og koreanske Hyundai Motor Company planlegger å sette opp forskningsavdelinger i Israel. Jødestaten er blant de fremste i verden på autonome biler og smartteknologi for bruk i biler.

Hizballah er mektigst

Den islamske terrorgruppen Hizballah i Libanon er verdens mektigste terrorgruppe og har den sterkeste militære private militære styrken i verden. Det er konklusjonen i en rapport av tidligere militære ledere og diplomater, mange av dem fra NATO land, og som ble lagt frem denne uken. Den såkalte HLMG gruppen sier at en ny krig Israel er uunngåelig og den kommer til å bli langt mer destruktiv og voldelig enn tidligere konflikter, heter det i rapporten.

Channel 2 deles i to

Kringkastingsreformen i Israel vil ta et nytt stort skritt denne uken, når kanalen Channel 2 vil bli delt og to nye kanaler vil fremstå. Hittil har Channel 2 sendt på kanal 22 men fra og med denne uken vil de to nye kanalene få navnet Keshet og Reshet og de vil sende på kanalene 12 (Keshet) og 13 (Reshet). Hovednyhetene som har vært sendt klokken 20.00 hver dag vil fortsette som før på begge kanalene.

Minnet Yitzhak Rabin

Flere hundre israelere deltok tirsdag kveld i minnemarkeringen for tidligere statsminister Yitzhak Rabin, som ble myrdet for nøyaktig 22 år siden i 1995. En offisiell minneseremoni vil finne sted onsdag formiddag og Knesset skal holde en minnestund onsdag ettermiddag. Rabin ble skutt av Yigal Amir etter at han gikk ned av scenen under en «fredsmarkering» i forbindelse med Oslo-avtalen.

Jonathan Pollard

Statsminister Binyamin Netanyahu har via president Donald Trumps nære medarbeidere bedt om at den spiondømte amerikaneren Jonathan Pollard får lov til å emigrere til Israel. Pollard spionerte til fordel for Israel på 1980-tallet og ble løslatt i fjor, men får ikke reise ut av landet.