Nyhetssammendrag 02. november 2017

Netanyahu til London

Statsminister Binyamin Netanyahu reiste onsdag kveld fra Israel til London hvor han skal delta i markeringen av 100 års jubileet for undertegnelsen av Balfour deklarasjonen. Denne deklarasjonen åpnet for opprettelsen av det moderne Israel da den ble fattet i 1917. -Palestina-araberne sier at deklarasjonen var en tragedie. Det var den ikke. Det som er tragisk er at de har nektet å akseptere den selv 100 år senere, sa statsministeren før avreise.

Våpenfabrikk bombet i Syria

Libanesiske medier meldte i natt at israelske jagerfly bombet en våpenfabrikk nær Homs i Syria. Det førte til at Syria skjøt raketter mot de israelske flyene. Israel har ikke ville kommentere eller bekrefte aksjonen. Den russiske kanalen RT Arabic hevdet at våpenfabrikken som ble bombet hadde tilknytning til Hizballah.

Søker etter terrorister

Det israelske forsvaret (IDF) ser ikke bort fra at fem av de savnede terroristene fra terrortunnelen i Gaza som Israel sprengte mandag, kan være inne i Israel. De kan være inne i tunnelen på israelsk side av grensen, eller de kan ha kommet seg ut. IDF sier at operasjonen pågår fortsatt. Mye tyder på at utgravingen av tunnelene var i full sving da Israel sprengte dem. Det var Islamic Jihad som gravde tunnelene, og det var israelske eksperter som geologer og ingeniører som avdekket dem slik at IDF kunne sprenge dem.

Ny teknologi

Israels avsløring av tunnelen fra Gaza til Israel som ble sprengt mandag ble trolig gjort mulig av det nye hemmelige systemet landet har bygd for å avdekke slike tunneler. Systemet har fått navnet «underjordisk Iron Dome» og består av avanserte sensorer og avanserte algoritmer som blir analysert og som gjør at Israel lettere kan finne tunnelene og se hvor lange de er. Over 100 selskaper har vært med å utvikle systemet, og USA har gitt 120 millioner dollar til forskning og utvikling av systemet.

Venstresiden styrkes

En ny meningsmåling i Israel viser at venstresiden er blitt styrket den siste tiden. Dersom det var valg i dag ville partiblokken fått 58 plasser i Knesset, og statsminister Binyamin Netanyahu ville hatt vansker med å etablere en koalisjon selv om høyresiden ville hatt 62 plasser. Et par av disse plassene er i sentrum og kan skifte side, skriver Arutz.

Sodastream gull verdt

Aksjen til det israelske selskapet Sodastream som produserer brusmaskiner for hjemmebruk har gått opp med 150 prosent det siste året. I tredje kvartal i år hadde de en omsetning på 140 millioner dollar noe som er 12.5 prosent mer enn i samme kvartal i fjor og 7 prosent over andre kvartal i år. Sodastream har styrket sin posisjon i Tyskland, Japan, Canada, Østerrike og Australia.