Nyhetssammendrag 03. november 2017

Stolt over Balfour

Den britiske statsministeren Theresa May sa under markeringen av Balfour-deklarasjonens 100-årsjubileum i London torsdag at Storbritannia var stolt over sin pionerrolle i opprettelsen av staten Israel. Det var i 1917 at Balfour-deklarasjonen som fikk sitt navn etter utenriksminister Arthur James Balfour, ble lagt frem av regjeringen hvor de kunngjorde sin støtte for opprettelsen av et nasjonalt hjemland for jødene i daværende Palestina, som var under Ottomansk kontroll. Dette dokumentet med 67 ord banet vei for opprettelsen av det moderne Israel i 1948.

Klart budskap

Den angivelige israelske bombingen av et militært anlegg utenfor Homs i Syria denne uken, sender et klart budskap til aktørene i regionen om at Israel vil håndheve sine «røde grenser» mot Iran og Hizballah, sa Amos Yadlin som er tidligere leder for Det israelske forsvarets (IDF) etterretning. Bombingen av anlegget fant sted samtidig som at Russlands president Vladimir Putin besøkte Iran og Hizballahs leder Hassan Nasrallah hadde et møte med Hamas. Israel har gjort det klart overfor nabolandene at de ikke vil tillate at Iran og Hizballah får utvide sitt område til å utgjøre en større trussel mot Israel.

Vil hjelpe drusere

Israel kunngjorde fredag at de vil hjelpe med forsvaret av den drusiske landsbyen Hader inne i Syria. Løftet kom etter at en terrorist drepte ni drusere i byen, noe som utløste kamper mellom syriske styrker og opposisjonen. IDF sa at de er rede til å støtte Haders innbyggere for å hindre at de blir lidende eller at landsbyen okkuperes, fordi Israel har en forpliktelse overfor den drusiske befolkningen.

India til Israel for øvelse

For frøste gang i historien har India sent en kontingent fra flyvåpenet for å delta i en internasjonal militærøvelse i Israel. I alt 45 indere deltar i «Blue Flag-17» om bord på et indisk Hercules C-130 fly. USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Hellas og Polen deltar også.

Smart-sonarbøyer

Den israelske marinen har tatt i bruk smarte mobile sonarbøyer som skal kunne identifisere terrorister og infiltrasjoner fra sjøsiden. Systemet vil gjøre det langt vanskeligere for terrorgruppen Hamas «marinekommando» å ta seg inn til den israelske strandlinjen. Systemet har fått navnet «Simba» og kan gi militæret en nøyaktig posisjon og identifisering av infiltratører.

SEAT til Israel

Bilprodusenten SEAT og importøren av merket til landet Champion Motors Ltd., har satt opp et teknologisenter i landet som SEAT skal bruke for å forske på ny bilteknologi. SEAT er den hittil siste produsenten til å åpne senter i Israel, som er ledende i verden på smartteknologi for biler. SEAT er eid av Volkswagen. Tidligere denne uken kunngjorde koreanske Hyundai en lignende beslutning.