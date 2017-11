Nyhetssammendrag 06. november 2017

Hentet ut terroristene

Det israelske forsvaret (IDF) kunngjorde søndag at de har hentet ut de fem terroristene som ble begravd da IDF sprengte en tunnel som gikk fra Gaza til Israel forrige uke. Den islamske terrorgruppen Islamic Jihad i Gaza som angivelig stod bak tunnelen, sa at de ikke vil forhandle med Israel over levningene. Hamas og andre terrorgrupper i Gaza har levningene etter to israelske soldater foruten to andre de holder fanget.

Blue Flag 2017

Den store internasjonale militærøvelsen i Israel Blue Flag 2017 gikk av stabelen søndag. Flyvåpen fra ni land deltar og dette er den største militærøvelsen i israelsk luftrom. USA, India, Hellas, Polen, Frankrike, Italia og Tyskland deltar sammen med Israel og et annet land som ikke er identifisert.

Markerte Balfour

Statsminister Binyamin Netanyahu hadde søndag møte med britiske jøder i London i forbindelse med markeringen av 100 års jubileet av Balfour Deklarasjonen. Netanyahu sa til de jødiske lederne at den britiske og israelske historien var vevd sammen. Han lovpriste også kollega Theresa May som torsdag understreket at Storbritannia «absolutt ikke» vil be om unnskyldning for deklarasjonen i 1917, som banet vei for opprettelsen av det moderne Israel i 1948.

Demonstrerte mot Balfour

Flere tusen palestina-arabere og britiske sympatisører på venstresiden demonstrerte lørdag i London i protest mot Balfour Deklarasjonen. De holdt banner om «fritt Palestina» og ropte slagord mot Israel. Palestina-arabiske ledere har krevd at Storbritannia ber om unnskyldning for resolusjonen.

Sympati med Texas

Statsminister Binyamin Netanyahu gav uttrykk for solidaritet med ofrene og deres pårørende etter at en pistolmann massakrerte 29 personer i en liten baptistkirke i Texas søndag morgen. Over halvparten av menigheten ble drept. -Våre tanker er med ofrene, deres familier og det amerikanske folk, sa han. Det har vært en serie med skyte episoder ved amerikanske kirker de siste årene.

Libanons statsminister gikk av

Saad Hariri i Libanon gikk lørdag av som statsminister. Som begrunnelse sa han at han fryktet å bli likvidert i et attentat støttet av Iran. Han kom med kunngjøringen mens han var i Saudi Arabia. Statsminister Binyamin Netanyahu sa at avgangen burde få det internasjonale samfunnet til å våkne opp og ta affære mot Irans aggresjon som er i ferd med å gjøre Syria til et andre Libanon.

Færre jøder i Canada

Canadas siste offisielle folketelling viser at antall jøder i landet gikk ned med 56 prosent fra 2011 til 2016. Ifølge tellingen var det for fem år siden 329.500 jøder i landet mens det i fjor var 143.665. Jødiske ledere tror nedgangen har med spørsmålene i folketellingen å gjøre og at mange identifiserte seg som «kanadiere» fremfor jøder og at dette førte til «nedgangen».