Nyhetssammendrag 07. november 2017

Rekordstort bilsalg i 2017

Israel ligger an til å kunne sette ny rekord når det gjelder bilsalg i 2017. I alt 257.977 nye biler ble levert i landet mellom januar og oktober og det er 2 prosent under rekorden som ble satt i fjor. I oktober måned ble det satt ny rekord for nybilsalget med 19.829 og det er en 45.6 prosents økning over samme måned i fjor.

Stanset terrorist

Politiet pågrep en palestina-araber i det han forsøkte å stjele en lastebil for å meie ned soldater på en bussholdeplass utenfor en militærbase i den sentrale delen av Israel. Hendelsen fant sted i forrige måned men mandag bel han tiltalt for drapsforsøk og terror.

Jøder bak oppkjøp

En jøde er blant de som står bak et anonymt selskap som har kjøpt opp eiendommer fra den bankerotte greskortodokse kirken i Israel. Blant eiendommene var flere mål i Givat Oranim og Old Katamon i Jerusalem. Jøden Michael Steinhardt er en av investorene i Oranim Ltd., selskapet som står bak oppkjøpene.

Kjempedonasjon fra Hagee

John Hagee Miinistries (JHM) kunngjorde nylig at de vil gi 2.1 millioner dollar, over 17 millioner kroner, til israelske veldedighetsgrupper, som Afikim Family Enrichment Association, American Friends of the International Young Israel Movement, American Jewish Joint Distribution Committee, Bikur V’Esras Cholim, Congregation Beth Yeshrun, Galilee Medical Center, Herzl Institute, Holocaust Memorial Museum of Houston, Just One Life, Koby Mandell Foundation, Nefesh B’Nefesh, Ohr Torah Stone, Save a Child’s Heart, Shurat HaDin — Israel Law Center og Women’s International Zionist Organization. JHM avholdt nylig sin 36. Israels galla I San Antonio, Texas, hvor de samler inn penger til Israel. Siden 1981 har de gitt over 800 millioner kroner til veldedige grupper i Israel.

Tunnelgravlund

En gravlund som er under bygging i en tunnel i Har Hamenuhot i Jerusalem er nominert til en internasjonal pris i en konkurranse som skal avholdes i Paris neste måned. Gravlunden skal være en av de mest kreative løsningene for underjordiske anlegg. I alt skal den ha plass til 23.025 graver når den står ferdig og vil dekke behovet for graver i Jerusalem i de neste 12 årene.

Hever minstelønnen

Knessets arbeids og sosialkomite har godkjent et lovforslag som tar sikte på å heve minstelønnen fra 5000 shekel i måneden til 5300 shekel fra og med desember. Dersom den blir vedtatt vil minstelønnen har økt med 1000 shekel de siste to og et halvt årene.