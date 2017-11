Nyhetssammendrag 08. november 2017

Sparket etter Bibi-møte

Den britiske bistandsministeren Priti Patel ble onsdag tvunget til å gå av etter at hun under en familieferie til Israel i august hadde et møte med statsminister Binyamin Netanyahu og 11 andre uten å ha orientert Downing Street (den britiske statsministerens kontor). Storbritannias statsminister Theresa May innkalte Patel onsdag, og kort tid etterpå leverte hun inn sin avskjedssøknad. Patel skal i møte med israelske politikere angivelig ha drøftet muligheten for å styre britisk bistand til Israel får å hjelpe syriske flyktninger.

Ambassadeflytting drøftet

En underkomite i Representantenes hus i USA diskuterte denne uken muligheten for å flytte USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, slik vedtaket fra 1996 stipulerer. Møtet denne uken kommer tre uker før president Donald Trump må beslutte hvorvidt han skal utsette vedtaket fra 1996 i seks nye måneder, slik alle andre presidenter har gjort, eller unnlate å gjøre noe som helst, slik at vedtaket trer i kraft av seg selv. En kilde i Det hvite hus sa «flyttingen er et spørsmål om når, og ikke om». Da Trump i sommer utsatte flyttingen ble det møtt med stor skuffelse blant mange politikere og velgere i USA.

Nye boliger i Jerusalem

De lokale myndighetene i Jerusalem har denne uken gitt tillatelse til bygging av 240 nye boliger i den østlige delen av hovedstaden. 90 skal bygges i Gilo og 150 i Ramat Shlomo. Det ble også gitt tillatelse til bygging av 44 nye boliger til arabiske israelere i den østlige delen av Jerusalem. Channel 1 meldte i oktober at myndighetene planlegger å bygge 10.000 nye boliger for jøder nord i Jerusalem nær Qalandiya.

Kjøpte opp Argus

Det tyske selskapet Continental AG som leverer tjenester og utstyr til bilprodusentene kunngjorde denne uken at de vil kjøpe opp det israelske selskapet Argus Cyber Security for 430 millioner dollar eller over 3.5 milliarder kroner. Argus som ble startet for bare fire år siden er kjent for datasikkerhet av nettverk, og Continental mener at deres teknologi kan brukes til å beskytte moderne bilers høyteknologi fra hackere.

Jerusalem og Tel Aviv mest besøkt

Euromonitor Internationals liste over de 100 mest besøkte byene i verden inkluderer to israelske byer. Jerusalem kom inn på 67. plass mens Tel Aviv kom inn på 78. På topp ligger Hong Kong etterfulgt av Bangkok.

Valutareservene øker

Israels valutareserver fortsetter å øke. Ved utgangen av oktober hadde landet 111.309 milliarder dollar og det er en økning på 258 millioner siden september, melder Bank of Israel. Dette utgjør 33.4 prosent av brutto nasjonalprodukt.