Nyhetssammendrag 09. november 2017

Krystallnatten minnes

Tyskere markerer torsdag 9. november at det er 79 år siden nazistene oppfordret til Krystallnatten, hvor synagoger og jødiske forretninger og institusjoner ble brent og over 90 jøder ble drept. Dette var forløperen til Holocaust som kom noen år senere da Den andre verdenskrig var i gang. Politikere fra begge sidene i landet minnet hverandre og velgerne om at hendelsene i november 1938 aldri må skje igjen. I Berlin ønsker politikere å gjenreise en synagoge som ble bygd i 1916 men som ble brent novembernatten 1938.

Ultraortodoks by i USA

Det jødiskortodokse samfunnet i Kiryas Joel i byen Monroe i New York har vedtatt å danne den første ultraortodokse byen i USA. Velgerne i Monroe stemte med solid flertall å gi jødene i Kiryas Joel muligheten til å danne en egen by. Det bor over 20.000 ultraortodokse jøder i det som nå er en del av Monroe, men som vil bli New Yorks første nye by på 35 år.

Frykter konsekvensene

Jødiske ledere i Storbritannia frykter langsiktige konsekvenser av at nylig avgåtte bistandsminister Priti Patel hadde private møter med israelske ledere under en familieferie i Israel. Hun måtte levere inn avskjedssøknad på grunn av møtene denne uken, og saken har skapt stor debatt i Storbritannia. Jødiske ledere sier at de frykter saken vil skade britisk-israelske forbindelser i mange år fremover og styrke antisemittiske konspirasjonsteorier, sier kilder til Algemeiner.

Sterk Shekel

Den israelske valutaen shekel er en av verdens sterkeste valutaer, ifølge en rapport av den tyske banken Deutsche Bank. Shekelen kommer inn på andreplass og har økt 6.1 prosent i verdi mot andre valutaenheter de siste seks månedene. Kinesiske Yuan kom på førsteplass.

Tok imot turist 3.000.000

2017 har vært et rekordår for Israel når det gjelder turisme. Tirsdag denne uken tok statsminister Binyamin Netanyahu personlig imot det som var turist nummer 3 million i 2017. Iona Isac (31) og hennes partner Mihai Georgescu kom fra Romania til Israel, og ante ingenting da de ble tatt imot av turistminister Yariv Levin, og de ble sendt i limousin til en ventende statsminister i Jerusalem. Der fikk de en personlig omvisning av Netanyahu, og de fikk oppgradert sitt hotell og en ekstra ferie til Dødehavet foruten en helikoptertur over Israel.

Rekordstor skatteinngang

Den israelske staten satte ny rekord i oktober når det gjelder skatteinngang. I løpet av måneden tok de in 30.1 milliard shekel, og slo dermed den forrige rekorden fra september. Økningen kom overraskende og hadde trolig årsak i at skatten for aksjeutbytte i private selskaper ble skattlagt med 25 prosent fremfor 33, og at mange derfor valgte å ta ut utbytte.