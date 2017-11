Nyhetssammendrag 10. november 2017

Oppfordret til bombing av Iran

USAs tidligere utenriksminister John F. Kerry og en av ildsjelene bak den kontroversielle atomavtalen med Iran, hevdet denne uken at statsminister Binyamin Netanyahu hadde oppfordret daværende president Barack Hussein Obama til å bombe Iran. Hensikten med bombingen skal ha vært å hindre Iran fra å bli en atommakt. Men Kerry sa at en slik bombing ikke ville løse «problemet». Kerry sa videre at alle andre ledere han møtte fra Midt-Østen kom med samme oppfordring som Netanyahu.

Ny reservegruppe i IDF

Det israelske forsvaret (IDF) har opprettet en ny reservegruppe som er trent opp til å håndtere terrorangrep i regionen rundt Jordandalen. De fleste medlemmene av styrken er boende i denne delen av Israel. Den nye avdelingen – Rapid Response Unit – skal dekke hele grensen langs Jordandalen som er på 250 kilometer.

Ambassader tar donasjoner

Den israelske staten vil åpne for at landets ambassader i utlandet kan ta imot donasjoner til feiringen av landets 70-års markering til neste år. Markeringen vil ta til i slutten av mai 2017. Utenriksdepartementet vil bruke donasjoner som kommer inn til å markere etableringen av det moderne Israel, foruten at det også er 120 år siden den første sionistiske kongressen i Basel, 100 år siden Balfourdeklarasjonen og 50 år siden gjenforeningen av Jerusalem.

Ba for tapte soldater

Flere hundre jøder var samlet ved Vestmuren torsdag for å be om at de falne soldatene til Israel som er i hendene på Israels fiender må bli returnert til jødestaten. Dette var første gangen noen har holdt en slik bønn ved Vestmuren.

Økt trafikk til Ben Gurion

Passasjertrafikken til Ben Gurion, Israels hovedflyplass, har økt med 16 prosent hittil i år. I oktober alene kom var det over 2 millioner passasjerer på flyplassen, og det er en 18 prosents økning over 2016. I januar til oktober var det 17.4 millioner passasjerer på Ben Gurion.

Storhotell i Eilat

Astral Hotels la denne måneden ned hjørnestenen på det nye storhotellet i Eilat. Astral Lite Hotel vil ha 400 rom når det står ferdig og det er selskapets 5. hotell i den israelske badebyen i sør. Dette er også det første billighotellet som er bygd i Eilat på 15 år.

Toyota utvider i Israel

Den japanske bilgiganten Toyota vil trolig utvide sin virksomhet i Israel i tiden som kommer. Selskapet vil via sin filial i California i USA investere store summer i israelsk robotteknologi og autonome biler, sier selskapet i en pressemelding.