Nyhetssammendrag 13. november 2017

Jordskjelv nådde Israel

Et stort jordskjelv på 7.2 på Richters skala i den nordlige delen av Irak søndag, ble merket så langt unna som i Tel Aviv. US Geological Survey sa at sentrum av jordskjelvet var 30 kilometer sørvest av Halbja, nær grenen til Iran. Minst 60 personer omkom. I Israel merket folk jordskjelvet i Beer Sheba, Haifa, Ofakim og Tel Aviv, spesielt de som bodde i høyhus. Men det ble ikke meldt om skader.

Hanukka-feiring i Det hvite hus

USAs president Donald Trump skal holde et Hanukka-selskap i Det hvite hus den 7. desember. Det er blitt en tradisjon i USA at presidenten markerer Hanukka med selskap Det hvite hus. Det var president George W. Bush som startet markeringen i 2001. Hanukka begynner 12. desember og varer til 20. desember.

Ultimatum til PLO

Saudi Arabia har ifølge Channel 10 TV gitt et ultimatum til PLO-leder Mahmoud Abbas om å akseptere den amerikanske «fredsplanen» eller å gå av. Abbas ble kontaktet av kronprins Mohammad bin Salman for en uke siden, og han kom med kravet til Abbas. Ifølge avisen New York Times arbeider den amerikanske administrasjonen med en «fredsplan» basert på tostatsløsningen.

Iran bygger base i Syria

Den britiske kanalen BBC har lagt frem satellittbilder som viser at Iran er i ferd med å sette opp en permanent militærbase sør av Damaskus, bare 50 kilometer fra den israelske grensen. Basen inneholder fra før av en syrisk militærforlegning, og minst 20 nye bygninger som trolig er brakker og anlegg for kjøretøy er satt opp de siste månedene.

Drone nær grensen

Israels Patriotraketter skjøt ned en drone på Golanhøydene som kom fra Syria på vei inn over Israel. Ifølge militære kilder ble dronen styrt med vilje inn over Israel. Militæret sa at dronen tilhørte Bashar Assads regime.

Prins Charles skyldte på jødene

Den britiske prins Charles antydet i et privat brev fra 1986 at «innreisen av utenlandske, europeiske jøder» til Israel var årsaken til oppblussingen av konflikten mellom Israel og araberne. Prinsen beklaget videre i det private brevet til en venn, at amerikanske presidenter ikke var villig til å konfrontere den «jødiske lobbyen» i USA.

Høyere belegg

Hittil i år har tre nye hotell åpnet i Jerusalem. Likevel er belegget ved hotellene økt de siste ti månedene fra 50 prosent til 62 prosent, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Israel er i ferd med å sette ny turistrekord i 2017.