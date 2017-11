Nyhetssammendrag 14. november 2017

Nekter politikere innreise

I alt 20 franske parlamentsmedlemmer, borgermestre og medlemmer av EU-parlamentet er nektet innreise til Israel fordi de støtter den internasjonale BDS aksjonen mot Israel. De 20 hadde planlagt å besøke Israel den 19 november og så videre til PLO-myndighetene. De kunngjorde videre at de ville besøke PLO-terrorist Marwan Barghouti som sitter fengslet i Israel. Sikkerhetsminister Gilad Erdans talsmann sa at franskmennene ble informert om beslutningen før de ankom Israel slik at de ikke risikerte å bli nektet innreise etter at de landet i Israel.

Setter opp Iron Dome

Det israelske forvaret (IDF) har stasjonert ut flere Iron Dome batteri i den sentrale delen av Israel mandag. Beslutningen ble tatt på grunn av økt spenning med Islamic Jihad i Gaza, etter at Israel sprengte en illegal tunell de hadde bygd fra Gaza til Israel.

Truer med å kutte vannavtale

Israel har angivelig informert Jordan om at en felles avtale om byggingen av en rørledning fra Rødehavet til Dødehavet vil bli lagt på is inntil Israel får gjenåpne ambassaden i Amman. Israel måtte stenge ambassaden etter at en vakt skjøt og drepte to arabere som angrep vakten med kniv. Jordan sa at ambassadøren ikke får returnere før vakten blir stilt for retten og dømt.

Visum-avtale med USA

Israel og USA er nær enighet om en visum-avtale som gjør at israelske borgere kan reise til USA uten visum. Men før det skjer må Knesset trolig endre på en lov slik at informasjon om kriminelle israelere kan bli utlevert til amerikansk immigrasjonsmyndigheter når de forlanger det.

Byggearbeidere fra Kina

Eiendomsutvikleren Carasso Real Estate har undertegnet en avtale med et kinesisk selskap for byggingen av eiendomsprosjekter i Israel. Beijing Construction Engineering Group (BCEG) er allerede godkjent av israelske myndigheter som leiekontraktører for bygg og anlegg. De kan bringe inn til 1.000 arbeidere til Israel. Carasso skal i første omgang bruke BCEG til å bygge 742 boliger i Kiryat Ono.

Direkte fly til Chile

Det chilenske flyselskapet LATAM Airlines Group kunngjorde denne uken at de vil sette opp en flyrute mellom Chile og Israel i løpet av neste år. De planlegger tre avganger i uken fra Santiago til Tel Aviv, med en mellom landing i Sao Paulo. Det er i dag ingen direkte flyruter mellom jødestaten og Sør-Amerika.

Nedgang i boligsalg

Statistisk Sentralbyrå melder at det ble solgt 2.144 nye boliger i Israel i september og det er en oppgang på 10 prosent fra august da det ble solgt 1.916. Men dette er likevel en nedgang fra september i fjor på 2.8 prosent da det ble solgt 2.175 boliger. Ifølge byrået indikerer alle tallene på en nedgang i boligsalget, og i juli til september var nedgangen på 6.1 prosent.