Nyhetssammendrag 15. november 2017

Israel og Saudi-Arabia sammen i FN

Saudi Arabia la denne uken frem et utkast til en resolusjon mot Syria i FN som har vakt oppsikt. Ikke fordi resolusjonen fordømmer Syrias brudd på menneskerettighetene, men fordi Israel var et av landene som var med å legge frem resolusjonen. Israel har tidligere stemt for resolusjoner lagt frem av land som Saudi Arabia men har aldri før vært det som kalles for en «co-sponsor» av en slik resolusjon. Syria kritiserte fremlegget og gratulerte sarkastisk Saudi-Arabia for Israels direkte engasjement i resolusjonen.

Ber jøder holde seg hjemme

Jøder i den afrikanske nasjonen Zimbabwe ble av sine egne ledere bedt om å holde seg hjemme av frykt for at det skal finne sted et militærkupp i landet. Israels utenriksdepartement sa at det bor 170 jøder og israelske statsborgere i landet, og 108 av dem er i Harare og 64 i Bulawayo. Det ryktes at militæret planlegger å kuppe sittende diktator Robert Mugabe.

Tilbød hjelp etter jordskjelv

Israel var snar med å tilby Iran og Irak bistand etter jordskjelvet på grensen mellom de to landene sist helg. Det israelske tilbudet kom via Internasjonale Røde Kors, men det er uklart hvorvidt Iran og Irak vil ta imot nødhjelp fra den jødiske nasjonen. Over 500 mennesker skal ha omkommet i jordskjelvet som fant sted søndag kveld og ytterligere 7.460 skal være skadet.

Egypt stanser gassimport

Myndighetene i Egypt kunngjorde denne uken at de vil stanse importen av gass fra Israel fra og med neste år og i stedet begynne med egen eksport av gass. Egypt er i ferd med å bygge ut det gigantisk Zohr-feltet utenfor kysten av landet som er stort nok til å forsyne Egypt med gass og å eksportere overskuddet.

Indiske selskaper til Israel

Det israelske energidepartementet opplyste denne uken at to internasjonale konsortier har lagt inn bud på leting etter olje og gass. Det ene konsortiet er greske Energean som allerede er på israelsk sokkel, mens det andre er et indisk konsortium bestående av ONGC Vinesh, Bharat PetroResources, Indian Oil Corp., og Oil India.

Mobilnettverk for jernbanen

De to internasjonale teleselskapene Nokia og Motorola har vunnet en kontrakt verdt 350 millioner shekel over de neste 20 årene for utbyggingen av mobilnettverket til Israel Railways. Nettverket skal ligge på 900 Mhz frekvensen og skal styre jernbanens sikkerhet og trafikk over hele landet.

Færre terrordrept i 2016

Flere land ble mål for terroraksjoner i 2016 men færre ble drept i terroraksjoner fra året før, ifølge Global Terrorism Index (GTI). Det ble registrert 25.673 terrordrepte i fjor i 77 land, men det er en nedgang på antall drepte på 22 prosent fra rekordåret 2014. Terror rammet flere i Frankrike enn i Israel, ifølge rapporten.