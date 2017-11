Nyhetssammendrag 16. november 2017

Tysk domstol støtter Kuwait

En tysk domstol slo denne uken fast at Kuwaits nasjonale flyselskap Kuwait Airways kan nekte å ta jødiske passasjerer fordi «de (selskapet) risikerer konsekvenser» fra eget land dersom de gjør det. Domstolen viste til at Kuwait Airways ikke har lov å ha kontakt med israelere under Kuwaits lov, fordi landet har en boikott av Israel. Saken havnet i retten eter at en israelsk student i Tyskland ble nektet å fly med selskapet fordi han har israelsk pass. Kuwait kom under samme kritikk i USA, men valgte å legge ned ruten for å ikke komme på kant med amerikansk lov.

Vil samarbeide med Saudi Arabia

Sjefen for Det israelske forsvaret (IDF) sa denne uken at jødestaten er forberedt på å dele etterretning med Saudi Arabia i kampen for å begrense Irans innflytelse i regionen. Israel og Saudi Arabia har ingen diplomatiske forbindelser, men fells interesser har ført til at Saudi Arabia har foretatt flere tilnærminger til Israel det siste året.

Fortsetter terrortrygd

Nabil Shaat i PLO-myndigheten sa denne uken at de ikke vil kapitulere til amerikansk og israelsk press og stanse den såkalte terrortrygden, som er månedlig trygd til familiene av terrorister som sitter fengslet i Israel.

Indiske jøder til Israel

I alt 162 medlemmer av det jødiske samfunnet Bnei Menashe i den nordøstlige delen av India ankom denne uken Israel. De utgjør den hittil siste gruppen av såkalte «savnede» jøder som immigrerer til Israel. Nykommerne ble tatt imot av familier og venner som danset og sang og vaiet israelske flagg. I februar i år kom en annen gruppe med 102 indiske jøder til Israel. Bnei Menashe hevder at de ble forvist fra Israel i år 800 BC.

To tiltalt for nazikrigsforbrytelser

Påtalemyndigheten i Tyskland har tatt ut tiltale mot to tidligere SS offiserer som nå er over 90 år gamle for å ha vært medskyldig i massedrapene på flere hundre jøder ved Stutthof konsentrasjonsleir. Over 65.000 fanger ble drept i leiren som lå like utenfor det som i dag er Gdansk i Polen.

God vekst i 3. kvartal

Israels brutto nasjonalprodukt økte i tredje kvartal med 4.1 prosent på årsbasis, melder Statistisk Sentralbyrå. I første kvartal vokste økonomien med 0.9 prosent og i andre kvartal med 2.5 prosent. Veksten i siste kvartal er trolig knyttet til økte investeringer i næringslivet.

Kjøper mere vann

Vannmyndighetene i Israel tror at landet går imot en nedbørsfattig vinter og har derfor kjøpt mer vann fra de fire store avsaltningsanleggene som gjør havvann om til drikkevann. Myndighetene vil kjøpe ytterligere 75 millioner kubikkmeter vann i 2018, og 8 millioner kubikkmeter av dette vil bli levert i 2017.