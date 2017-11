Nyhetssammendrag 17. november 2017

Ny shekel i neste uke

Bank of Israel kunngjorde at de nye 10 og 100 shekel sedlene vil bli distribuert fra og med torsdag 23. november via banker og minibanker. Sentralbanksjef Dr. Karnit Flug vil presentere de nye sedlene til president Reuven Rivlin i presidentens residens onsdag. 20-shekel seddelen vi ha et portrett av poeten Rchel Bluwstein, mens 10-shekel seddelen vil ha et portrett av poeten Leah Goldberg. Alle de nye sedlene vil ha avansert sikkerhetsteknikk trykt slik at de blir vanskelig å forfalske.

Ny riksvei åpner

En ny oppgradert riksvei 31 til Arad i den sørlige delen av Israel vil åpne i neste uke. Den 31 kilometer lange veistrekningen mellom Shoket og Arad vil ha to felt i hver retning og et rekkverk som skiller trafikken i motgående retning. Riksveien har vært en av de farligste i Israel hva ulykker angår og de siste fem årene er minst 30 personer omkommet i ulykker langs veien.

Terror i Gush Etzion

To israelere ble skadet, en alvorlig, da en 17 år gammel palestina-araber kjørte inn i en folkemengde i Gush Etzion fredag morgen. Terroristen ble skutt av militæret da han kom ut av bilen og forsøkte å dolke dem med kniv. De to skadde var 35 år gamle Evven Ezer Holhering og 70 år gamle David Ramati.

Vil presse Kuwait

Tysklands utenriksdepartement sa fredag at de vil forsøke å presse Kuwait til å endre en lov som forbyr landets nasjonale flyselskap Kuwait Airways fra å frakte jødiske passasjerer. Viseutenriksminister Michael Roth sa til Die Welt at landets ambassadør har fått ordre om å ta opp saken med myndighetene i Kuwait. Det var en jødisk passasjer som saksøkte Kuwait Airways i Tyskland etter at de kansellerte hans billett fordi han var jøde. En tysk domstol gav flyselskapet medhold fordi selskapet handlet i trå med landets lov om boikott av alt jødisk og israelsk.

Vil ikke akseptere Iran på grensen

Israels ambassadør til FN, Danny Danon møtte denne uken med generalmajor Francis Vib-Sanziri som er den nye sjefen for FNs observatørstyrke på grensen mellom Syria og Libanon. Danon understreket at Israel ikke vil akseptere iranske eller iranskstøttede terrorgrupper nær grensen til Israel.

En av ti soldater utenlandsk

Tall fra Det israelske forsvaret (IDF) viser at 10 prosent av førstegangsrekruttene som innrulleres i desember i år er født i utlandet. Av de 10 prosentene som er født i utlandet, så kommer 393 fra USA, 305 fra Ukraina, 259 fra Etiopia, 239 fra Russland og 193 fra Frankrike. 63 prosent av alle rekruttene er menn mens 37 prosent er kvinner. Gjennomsnittsalderen er 18.9 år, og 4.9 prosent av dem har allerede gjennomgått militær forberedelsestrening.