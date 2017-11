Nyhetssammendrag 20. november 017

PLO-kontor i USA kan bli stengt

Det amerikanske utenriksdepartementet har for første gang siden 1980 tallet nektet å fornye PLOs tillatelse til å ha kontor i Washington. En talsmann for utenriksdepartementet viste til flere uttalelser fra palestina-arabiske ledere som bakgrunn for at de trolig ikke vil fornye tillatelsen. Uttalelsene skal angivelig gjelde truslene fra PLO-myndigheten om å stevne Israel inn for Den internasjonale domstolen i Haag, noe USA har advart PLO mot å gjøre.

Vil bryte med USA

PLO-ledere truet i helgen med å fryse all kontakt med Israel dersom USA stenger deres kontor i Washington. PLOs Saeb Erekat sa at det var press fra Israel på Trump-administrasjonen som hadde ført til at kontoret risikerer å bli stengt. Statsminister Binyamin Netanyahu nektet for dette men understreket at han var tilfreds med USAs posisjon i saken. Han viste videre til at kongressen vedtok en lov som åpner for dette så sent som i 2015.

Ba Spania anerkjenne «Palestina»

PLO-leder Mahmoud Abbas oppfordret mandag Spania til å anerkjenne «Palestina» i tråd med en ikke-bindende resolusjon fra det spanske parlamentet i 2015. Oppfordringen kom under en middag med kong Felipe VI.

Krysser inn fra Syria

Et israelsk fjernsynsteam filmet nylig da Det israelske forsvaret (IDF) åpnet en grenseovergang til Syria for å slippe inn syriske mødre med syke barn til Israel for behandling. Flere av mødrene gav uttrykk for stor takknemlighet til Israel for den medisinske hjelpen. En mor sa at det ikke bare er barn som ønsker behandling i Israel, men også voksne. Israel har behandlet 3.000 syrere ved et feltsykehus ved grensen, og over 1.000 av dem er barn med kroniske sykdommer.

Skjøt mot syriske styrker

IDF skjøt flere granater mot syriske militærposter på Golanhøydene søndag kveld. Dette var andre dagen på rad at Israel skjøt mot posisjoner inne i Syria etter at den syriske armeen tok seg inn i den demilitariserte sonen på Golanhøydene for styrke en militær posisjon ved en drusisk landsby. Dette er et brudd på våpenhvileavtalen mellom Israel og Syria.

Kansellerte våpenkontrakt

India har angivelig kansellert en kontrakt med Israel om leveranse av antistridsvognraketter til en verdi av 525 millioner dollar med Rafael Advanced Defense Systems. Indian Express melder at landets forsvarsprodusent har besluttet å utvikle og produsere egne raketter til dette formålet.

Wizz Air åpner ny rute

Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air skal fra og med mars neste år åpne en billigrute mellom Tel Aviv og London. I dag driver de en lignende rute fire ganger i uken, men den nye ruten vil omfatte daglige flyvninger til Luton Airport.