Nyhetssammendrag 21. november 2017

PLO kuttet kontakt

Trump-administrasjonen avvise tirsdag at PLO-myndigheten hadde «frosset» all kommunikasjon med USA etter at administrasjonen truet med å ikke fornye PLO-myndighetens representasjonskontor i Washington. Heather Nauert i utenriksdepartementet sa at kommunikasjonen er ikke «frosset» og at de har fortsatt samtaler med dem om fredsprosessen i Midt-Østen. USAs trusler om å ikke fornye representasjonsavtalen kom som følge av at PLO brøt amerikansk lov ved å forsøke å få Israel tiltalt i Den internasjonale domstolen i Haag.

40 år siden historisk møte

Statsminister Binyamin Netanyahu sa tirsdag at Israel har ennå til gode å møte en palestina-arabisk Anwar Sadat. Bemerkningen falt i forbindelse med markeringen av at det er 40 år siden den egyptiske presidenten Anwar Sadat kom til Israel på offisielt besøk og talte i Knesset og besøkte Yad Vashem. Sadat ble kritisert for besøket og undertegnelsen av Camp David avtalen med Israel, og ble drept under et attentat i 1981. Sadats besøk 20. november 1977 ble etterfulgt av Camp David avtalen året etterpå.

Diskuterte våpenhvile

Statsminister Binyamin Netanyahu hadde tirsdag ettermiddag en samtale med Russlands president Vladimir Putin om situasjonen i Syria. Netanyahu understreket at Israel er imot en våpenhvile i Syria som gjør at Iran får beholde styrker nær grensen til Israel. Avtalen som foreligger åpner nemlig for at iransk-støttede styrker kan bli værende nær grensen. Samtalen mellom de to varte i 30 minutter.

Vil delta i EU-møte

Når EUs utenriksministere åpner sin konferanse i Brussel den 11. desember skal statsminister Binyamin Netanyahu være med. Han blir den første israelske statsministeren på 22 år til å delta på et slikt møte i EU, og han skal etter planen presentere Israels posisjon når det gjelder strategiske utfordringer som venter Midt-Østen. Netanyahu har ikke fått noen invitasjon til å delta, men Litauens delegasjon planlegger angivelig å invitere ham til å delta, skriver Hamodia.

Verdifull diamant til Israel

Verdens mest verdifulle diamant er sendt til Israel for å bli slipt og polert. Diamanten på 813 karat ble funnet i en gruve i Botswana i Afrika og solt for 63 millioner dollar. Diamanten skal kuttes med en laser av eksperter, og eksperter tror at den vil bli delt i to, en på 325 karat og en på 100 karat. Den største vil bli verdens største polerte diamant når den er ferdig og poleringen vil ta flere dager. Israel er verdens fremste land når det gjelder diamanthandel og bearbeiding av diamanter.