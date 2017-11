Nyhetssammendrag 22. november 2017

Nektet telefon fra Det hvite hus

PLO-leder Mahmoud Abbas angivelig nektet å ta en telefon fra Det hvite hus denne uken for å koordinere et planlagt møte, melder Haaretz. Abbas og PLOs steile holdning overfor USA kommer etter at Trump-administrasjonen lener i retning av å ikke fornye PLOs representasjonskontor i Washington fordi PLO vil bringe Israel inn for Den internasjonale domstolen i Haag. PLO-myndigheten «frøs» derfor all kontakt med USA tidligere denne uken.

Døde seks år etter terrorbombe

Den israelske tenåringsjenta Hodaya Asulin som ble skadet da en bombe eksploderte ved en bussholdeplass i Jerusalem i 2011, døde denne uken som følge av skadene. Asulin var 14 år da en palestina-arabisk terrorist plasserte bomben ved en holdeplass, og hun var blant de flere titalls skadde. Asulin falt i koma som følge av skadene og våknet aldri opp, og døde denne uken som følge av skadene.

Iranske mål i Syria

Statsminister Binyamin Netanyahu sa i en telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron denne uken at Israel kan komme til å bombe iranske mål i Syria dersom målene utgjør en trussel mot Israels sikkerhet. Macron skal angivelig ha støttet Israel men advarte ham mot å foreta beslutninger uten først å ha tenkt nøye igjennom dem.

Pence i Knesset

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence skal tale i Knesset når han besøker landet i desember. Channel 10 melder at det var Pence som foreslo at han kunne tale til et samlet Knesset, og de aksepterte dette umiddelbart. Pence vil bli den første høytstående amerikanske lederen til å tale i Knesset etter George W. Bush i mai 2008. Pence ankommer Israel den 18. desember, og han vil trolig tale i Knesset samme dag.

Kraftig økning til forsvaret

Forsvarsminister Avigdor Lieberman ba denne uken om en kraftig økning i landets forsvarsbudsjett. Han ba om hele 1.4 milliarder dollar for å best kunne ruste seg mot de dramatiske endringene som nå finner sted i regionen. Det er spesielt på grensen til Syria og Libanon at endringene er store og hvor Israel å bygge opp forsvaret ytterligere, men også andre steder som Lieberman av sikkerhetsmessige hensyn ikke kunne gi detaljer om. Budsjettet i 2015 var på 8.8 milliarder dollar for en femårs periode.

Iron Dome til Falklandsøyene

Det britiske forsvarsdepartementet har besluttet å kjøpe Iron Dome fra Israel for å styrke forsvaret av Falklandsøyene sør i Atlanterhavet mot Argentina. Det var flere forsvarsprodusenter som konkurrerte om en kontrakt på et rakettforsvarssystem, men israelske Rafael Advanced Defense Systems vant kontrakten på 78 millioner pund.