Nyhetssammendrag 27. november 2017

Terror i Sinai

Over 300mennekser ble drept og 128 skadet da islamske terrorister angrep en moske i Ismailia i Egypt under den muslimske fredagsbønnen. Terroristene kom i fem kjøretøyer og tok opp stilling rundt moskeen før de gikk til angrep med automatvåpen og granater. Terroristene gikk så rundt i moskeen og lette etter overlevende før de skjøt dem på nytt. Myndighetene sa at mellom 25 og 30 terrorister deltok i det som er landets største terroraksjon i moderne tid. Den islamske terrorgruppen ISIS stod trolig bak aksjonen, og terroristene kom seg unna.

Står sammen med Egypt

Israel står skulder til skulder med Egypt etter det massive terrorangrepet fredag. Israelske ledere sendte kondolanser til det egyptiske folket, og undervisningsminister Naftali Bennett sa at fredagens terroraksjon bekreftet at en ny verdensorden er i ferd med å folde seg ut, med terrorstøttespillere som Iran på den ene siden og menneskehetens forkjempere på den andre.

Stanset last med sprengstoff

Israelske grensevakter ved Kerem Shalom grenseovergang til Gaza stanset en last med flere tonn eksplosiver fra å komme i hendene på Hamas i Gaza. Det israelske forsvaret (IDF) sa torsdag at lasten ble avslørt takket være en avansert laboratorietest som ble tatt av lasten som var merket «motorolje».

Stolt over å være israelere

Hele 73 prosent av israelske arabere føler en tilhørighet over å være en del av jødestaten, mens 60 prosent sa at de var stolte over å være israelere. Det kommer frem i en undersøkelse utført for Israel Hayom. 82 prosent av de 426 som var med i undersøkelsen svarte at de ikke hadde noe ønske om å leve under palestina-arabisk styre.

Iran truer Europa

Nestlederen for Irans revolusjonærgarde sa til det iranske nyhetsbyrået Fars at de kan komme til å øke rekkevidden på landets langtrekkende raketter til over 2000 kilometer. Brigadegeneral Hossein Salami sa at de til nå ikke har gjort dette fordi Europa ikke er en trussel mot Iran, men at de kan øke rekkevidden slik at rakettene kan nå kontinentet dersom det blir nødvendig.

Immigranter til Rwanda

Rwandas utenriksminister Louise Mushikiwabo bekreftet i helgen at de er i samtaler med Israel om å ta imot illegale afrikanske immigranter som for tiden er i Israel. Ministeren sa at de har hatt samtaler med Israel i en stund, og at det er snakk om rundt 10.000 illegale immigranter.

Teva reduserer

Det farmasøytiske selskapet Teva Pharmaceutical Industries Ltd., planlegger å si opp 1.000 av de 6.000 ansatte i Israel. Hensikten er å spare penger og å gjøre selskapet mer effektivt.