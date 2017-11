Nyhetssammendrag 28. november 2017

Iron Dome på skip

Den israelske marinen sier at Iron Dome nå kan stasjoneres på skip. Marinen har i halvannet år testet systemet om bord på et skip, og med visse modifikasjoner kan Iron Dome systemet fungere utmerket. Iron Dome har til nå vært brukt til å skyte ned innkommende fiendtlige på land, og har vært svært vellykket. I dag er systemet tatt i bruk på et skip, og systemet er ment å skulle kunne beskytte Israels olje og gassinstallasjoner til havs. Senere skal systemet tas i bruk på fire av de nye Saar 6 krigsskipene som er under bygging i Tyskland og som skal leveres til Israel i 2019.

Ber om benådning

Statsminister Binyamin Netanyahu underskrev mandag et opprop som ber om at president Reuven Rivlin vurderer en benådning av den israelske soldaten Elor Azaria. Oppropet kommer uken etter at Rivlin besluttet å ikke benåde soldaten som ble dømt for å ha drept en palestina-arabisk terrorist som var «uskadeliggjort». I alt 55 politikere har undertegnet oppropet.

Kvinnelig tank-team

Den israelske hærens første kvinnelige stridsvogn-team skal om kort tid ut i tjeneste langs Israels grense i sør. I alt 15 kvinnelige soldater ble plukket ut til å være med på laget og har gjennomgått treningen som gjør at de er kampklar. Mange offiserer er imidlertid skeptiske til integreringen av kvinner i kampgrupper.

Eksplosjon i Jaffa

En bygning i Jaffa eksploderte og kollapset sent mandag kveld. Minst fire ble drept og fem personer skadet i eksplosjonen. Bygningen lå i Yefet Street og inneholdt en malebutikk, og var så godt som jevnet med jorden da politi og brannmannskaper kom frem.

Tillater større styrker

Israel har ifølge medier tillatt at Egypt kan sende in ekstra styrker til Sinai i kampen mot islamske terrorister. Sist fredag angrep rundt 30 terrorister en moske og drepte over 300 muslimer. Fredsavtalen mellom Israel og Egypt krever en israelsk godkjennelse av egyptiske militære styrker i Sinai. Utenlandske medier hevder dessuten at Israel har delt etterretning med Egypt rundt terroristene i Sinai og skal ved flere anledninger ha sendt droner som har vært brukt mot terroristene.

Tilbød Israel buffersone

Syrias diktator Bashar Assad skal under et besøk i Moskva i forrige uke ha tilbudt Israel en buffersone langs grensen med Israel. Betingelsene for dette skal være at Israel ikke må kreve Assads avgang. Assad skal også ha sagt seg villig til å vurdere autonomi for kurderne og druserne i Syria. Assads tilbud ble gitt til Israel via Russlands president Vladimir Putin.