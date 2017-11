Nyhetssammendrag 29. november 2017

Ba USA bombe Iran

USAs tidligere utenriksminister John F. Kerry sa under et seminar i Washington i går at både Israel og Egypt forsøkte å presse USA til å bombe Irans atominstallasjoner før den kontroversielle atomavtalen ble undertegnet i 2015. Kerry forsvarte avtalen under sitt innlegg men la ikke skjul på at konger og statsledere understreket overfor USA at det eneste «språket» Iran ville forstå var en bombing av landets installasjoner.

Pence tror fortsatt på flytting

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence sa under en markering av at det er 70 år siden FN stemte for å dele opp mandatområdet Palestina, at flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem fremdeles er aktuelt. Han sa at president Donald Trump «vurderer aktivt når og hvordan den amerikanske ambassaden skal flyttes fra Tel Aviv til Israel». Det var 29. november 1947 at FN stemte for å dele opp Palestina, noe som banet vei for opprettelsen av Israel. Av FNs 56 medlemmer stemte 33 for og 13 mot mens 10 avstod fra å stemme. Markeringen i New York hvor Pence talte fant sted aftenen før selve dagen, slik jødisk tradisjon tilsier når det gjelder markeringen av bestemte dager.

Nektet innreise til Gaza

Israel skal ha nektet sveitsiske representanter å reise fra Israel til Gaza etter at de skal ha hatt møter med Hamas i Europa. Ordren kom fra forsvarsminister Avigdor Lieberman etter at han ble gjort oppmerksom på møtene mellom Sveits og Hamas de siste ukene. Tidligere denne måneden nedla Sveits forbud mot deres representanter fra å besøke Golanhøydene etter at det ble kjent at flere representanter hadde besøkte den «okkuperte» høyden for å observere dronetesting.

Nasrallah mål i neste krig

Terrorgruppen Hizballahs leder hassan Nasrallah vil bli et mål for Det israelske forvaret dersom det bryter ut krig på grensen til Libanon i fremtiden. -Det er innlysende at dersom han dør vil det påvirke den militære kampanjen, sa brigadegeneral Ronen Manelis. Han la til at Israel forsøker aktivt å unngå en konflikt i Libanon hvor Hizballah har et gigantisk arsenal av raketter, men minnet om at situasjonen ville bli langt verre i Libanon skulle det bryte ut krig.

OECD advarer Israel

Organisasjonen for økonomisk samarbeid of utvikling (OECD) advarer i en rapport om at det israelske eiendomsmarkedet er inne i en risikofase på grunn av sterkt økende eiendomspriser. OECD mener at bakgrunnen for prisstigningen som er risikofylt, har med bankenes dype involvering i eiendomssektoren og OECD mener derfor at Bank of Israel bør heve utlånsrentene for å dempe veksten.