Nyhetssammendrag 30. november 2017

Strid rundt sykkelritt

Begeistringen rundt det prominente sykkelrittet Giro d’Italia som etter planen skal gå av stabelen i Jerusalem 4. mai neste år, har falt kraftig etter at israelske myndigheter har truet med å droppe støtten til rittet fordi den italienske arrangøren har referert til startpunktet som «vest Jerusalem». -I Jerusalem, Israels hovedstad, er det hverken øst eller vest, men et forenet Jerusalem, sa sportsminister Miri Regev og turistminister Yariv Levin. Giro d’Italia sa at de hadde fått hjelp fra det italienske utenriksdepartementet til å unngå politiske minefelt da de la opp løpet, som er det 101. Giro d’Italia.

Sprekker i forsoningsavtale

Fatah og Hamas kunngjorde i går at de vil utsette overleveringen av Gaza til PLO-myndigheten bare 48 timer før dette skulle funnet sted etter at Egypt meglet frem en «forsoningsavtale» mellom de to partene. Samtidig beskyldte Fatah og Hamas hverandre for å ikke etterleve avtalen, og mange frykter at det aldri blir noe av den. De to har forsøkt å få til en forsoning utallige ganger etter at Hamas tok kontroll over Gaza i 2007.

EU-diplomater forarget

Utenriksministrene i EU skal være forarget over at statsminister Binyamin Netanyahu har ordnet det slik at han er invitert til ministrenes toppmøte i Brussel i desember. Mange av dem mener at Netanyahu kokte i hop et diplomatisk stunt da Litauen inviterte ham til en frokost under møtet. Dette blir første gang på 22 år at en israelsk leder deltar på et slikt møte i EU. EUs utenrikspolitiske leder Federica Mogherini har i etterkant ordnet det slik at PLO-leder Mahmoud Abbas vil bli invitert til et lignende møte i fremtiden.

Opprydding i Sinai

Egypts president Abdel -Fattah el-Sissi har gitt militæret tre måneder på seg til å «rydde opp» i Sinai og å «gjenopprette ro og orden». Han har gitt ordre til militære om å bruke brutal makt for å nedkjempe terroristene som i forrige uke drepte over 300 i en moske.

Dyr kippa

En kippa med 3.500 Swarovski-krystaller vil bli lagt ut for salg til Hanukkah. Kippaen som også har en diamant i midten vil bli lagt ut med en prislapp på 167.000 dollar eller bare 9.300 dollar uten diamant. Den er laget av designeren og artisten Toks Daniel som er kjent for luksusvarer.

Tre universitet på toppliste

Tre israelske universitet er med på Reuters liste over de 100 beste universitetene i verden. Hebrew University kom på 82. plass (opp 12 fra i fjor), Tel Aviv University på 88. plass og Technon-Israel Institute of Technology på 89. plass. Ingen andre universitet fra Midt-Østen kom med på listen. Stanford University i USA var på topp.