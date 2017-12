Nyhetssammendrag 01. desember 2017

Vurderer ambassadeflytting

Trump-administrasjonen vurderer å formelt sett anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og å flytte ambassaden som i dag ligger i Tel Aviv til Jerusalem ved en senere anledning. Administrasjonen informerte landets ambassader rundt om i verden om dette i forrige uke, og planlegger å komme med en offisiell kunngjøring så tidlig som i neste uke, skriver Wall Street Journal.

Langsiktig plan

Donald Trump lovet under valgkampen i fjor å flytte ambassaden første dag som president i år. Men da dagen kom, gikk han tilbake på dette løftet og ville bruke flyttingen som et forhandlingskort mellom Israel og PLO-myndigheten. Kilder sier ifølge Wall Street Journal at planen er å komme med en formell anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad nå, og legge opp til ambassadeflyttingen i hans andre periode dersom han vinner gjenvalg.

Utsettelse i desember

Den amerikanske kongressen vedtok i 1995 å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Men de inkluderte en klausul som gjorde at presidenten kunne utsette vedtaket hver 6. måned dersom nasjonale sikkerhetsmessige hensyn tilsa det. Hver eneste president siden, inkludert Donald Trump i sommer, har valgt å signere ordren om utsettelse. Den hittil siste utsettelsen løper ut nå i desember og Trump må igjen skrive under på en utsettelse eventuelt unnlate dette og vedtaket trer i kraft.

Endringer i regionen

En formell amerikansk anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad vil vekke oppsikt verden rundt, og spesielt blant palestina-araberne som har kjempet en innbitt kamp mot dette i lang tid. Det er usikkert om en slik erklæring fra president Trump vil anerkjenne Jerusalem som den «udelelige» hovedstaden av Israel, eller om han vil åpne for et alternativ. Kilder i Washington poengterte at mange arabiske land, som Saudi Arabia, ikke er så mye opptatt av palestina-arabernes sak lengere, og de viste til at Israel trolig har hemmelig samarbeid med flere muslimske land i regionen for å bekjempe Irans innflytelse.

Soldat stukket til døde

En 19 år gammel israelsk soldat ble stukket til døde på en busstasjon i Arad torsdag kveld. Politiet sa at knivstikkingen var en terroraksjon og at de satte i gang leting etter gjerningsmannen.

Skyting i Gaza

Palestina-arabiske terrorister i Gaza skjøt minst 12 granater mot en militær vaktpost i Israel torsdag. Det israelske forsvaret (IDF) besvarte ilden med granater fra stridsvogner og bombet stillinger med fly. Det var Islamic Jihad som var ansvarlig for granatene.

Sykkelritt endret referanse

Det italienske sykkelrittet Giro d’Italia som skal gå fra Jerusalem i mai neste år endret denne uken referansen fra «Vest Jerusalem» til Jerusalem etter at israelske ledere truet med å trekke støtten til rittet. Israelske ledere er fornøyd med endringen.