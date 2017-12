Nyhetssammendrag 04. desember 2017

Venter på Trump-uttalelse onsdag

USAs president Donald Trump skal ifølge meldinger komme med en offentlig erklæring om Israel kommende onsdag. Det er ventet at han vil erklære at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Samtidig melder flere medier at USA allerede har begynt stille forberedelser for å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Spekulasjoner rundt lokalitet

Israels Channel 2 fjernsyn melder at USA allerede har plukket ut lokaliteter for den nye ambassaden i Jerusalem. Ifølge anonyme kilder skal ambassaden ligge i Diplomat Hotel i Arnona. En velkjent israelsk arkitekt er leid inn for å designe den nye ambassaden, og jobber allerede sammen med Trump-administrasjonen om planene. Hotellet skal ombygges for å kunne huse en ambassade, og vil inkludere undergrunnsanlegg foruten bomberom og andre sikkerhetsforanstaltninger. Kilder blant de lokale myndighetene har bekreftet at arbeid er underveis ved hotellet.

Truet med vold og opptøyer

Den palestina-arabiske terrorgruppen Hamas i Gaza og PLO-myndigheten har truet med voldelige opptøyer dersom Trump-administrasjonen anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad denne uken. Hamas tok til orde for en ny intifada for å hindre den amerikanske anerkjennelsen, mens PLO-leder Mahmoud Abbas sa at en slik anerkjennelse ikke bare vil ødelegge fredsprosessen, men at «hele verden skal få svi for dette».

Seks anti-Israel resolusjoner

FNs generalforsamling vedtok torsdag seks anti-Israel resolusjoner, inkludert en som slo fast at Israel ikke har noen tilknytning til Jerusalem og de «hellige» stedene. Med 151 mot 6 stemmer sa de videre at «alle handlinger foretatt av Israel, den okkuperende makt, for å implementere sine lover og administrasjon over den hellige byen Jerusalem, er illegale og ugyldig». Resolusjonen var lik den UNESCO vedtok en tid tilbake. De seks som stemte mot resolusjonen var Canada, Israel, Marshalløyene, Micronesia, Nauru og USA. Ni land avstod fra å stemme; Australia, Cameroon, Sentralafrikanske republikk, Honduras, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Sør-Sudan og Togo.

Radikalisert pensum

Skolebøkene til PLO-myndigheten er ytterligere radikalisert den siste tiden sammenlignet med tidligere år. Israel er ofte utelatt fra bøkene og «martyrdom» blir ofte glorifisert, og i tilfellene hvor Israel nevnes er det ofte som «sionistisk okkupasjonsmakt». Terrorisme blir også glorifisert og ideen om en masseimmigrasjon av etterkommere av de som en gang bodde i mandatområdet til dagens Israel holdes frem, sier Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT) in rapport om dagens pensum.

Punktum for «flotilje» etterforskning

Den internasjonale domstolen i Haag har satt punktum for etterforskningen av Israels raid mot en flotilje på vei inn til Gaza i mai 2010, hvor 9 militante aktivister ble drept om bord på Mavi Marmari. Domstolen sa at de ikke fant tilstrekkelige beviser for å kunne gå videre med saken, og de israelske soldatene og offiserene som var involvert i raidet risikerer dermed ikke tiltale i domstolen.