Nyhetssammendrag 05. desember 2017

Rakett fra Sinai

En rakett ble natt til tirsdag skutt mot Israel fra Sinai i Egypt. Det ble ikke meldt om skader, ifølge Det israelske forsvaret (IDF). Sirener i Eshkol-regionen fungerte som normalt og advarte folk om angrepet rundt klokken 02.00. Terrorister med tilknytning til ISIS holder til i Sinai og i november drepte de over 300 muslimer i en moske. Israel har tilbudt Egypt hjelp i kampen mot terroristene.

Israel bombet mål i Syria

Israelske jagerfly bombet mandag kveld en militærinstallasjon i Jamarya nordvest av Damaskus i Syria, ifølge meldinger. Installasjonen inneholdt blant annet et forskningssenter. Eksplosjoner ble hørt inn til Damaskus. Syrisk fjernsyn hevdet at deres luftforsvar skjøt ned tre israelske raketter, noe Syria har for vane å hevde. For tre dager siden bombet angivelig israelske fly en iransk base som er under bygging i Syria rundt 50 kilometer fra grensen til Israel. Satellittbilder som ble frigjort mandag viset store ødeleggelser ved al-Qiswah basen. Israel har ikke kommentert noen av aksjonene.

Bekreftet tidsfrist

En talsmann i Det hvite hus i Washington bekreftet mandag at president Donald Trump ikke vil signere en utsettelse av flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem når tidsfristen løper mandag 4. desember. Kongressen vedtok en lov om flyttingen i 1995, men den inneholder en klausul om at presidenten med sin signatur kan usette vedtaket seks måneder av gangen. Det er ventet at presidenten vil holde en pressekonferanse om Israel og Jerusalem kommende onsdag.

Krisemøte i liga

PLO-myndigheten har bedt om et krisemøte i Den arabiske liga og Organisasjonen for islamsk samarbeid i forkant av meldingene om at USA onsdag vil anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. PLO og land som Jordan og Egypt har advart om at en slik erklæring vil føre til mere vold og terror.

Bekreftet samarbeid

Lederen for den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA bekreftet på en konferanse i helgen at Israel og Saudi Arabia samarbeider i kampen mot terrorisme. Samarbeidet innebærer også andre sunnimuslimske land, sa CIA-leder Mike Pompeio.

Gass-avtale denne uken

Israel vil denne uken undertegne en intensjonsavtale med europeiske nasjoner som leveranse av gass til kontinentet. Avtalen innebærer byggingen av det som vil bli verdens lengste undersjøiske gassrørledning – 1.900 kilometer – og den er kostnadsberegnet til 5.5 milliarder dollar. Prosjektet skal stå ferdig i 2025 og vil forsyne landene med 12-16 milliarder kubikkmeter gass i året.

Turistkonferanse

Israels turistdepartement er denne uken vert for 130 reiselivsagenter fra 17 nasjoner. Konferansen som har fått navnet «Israel Where Else» finner sted samtidig som Israel har hatt rekordstort turistinnrykk. I første kvartal i år besøkte 739.000 turister jødestaten, og det var ny rekord. Reiselivsagentene kom fra land som Brazil, USA, Canada, Frankrike, Filipinene, England og Spania.