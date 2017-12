Nyhetssammendrag 06. desember 2017

Historisk erklæring ventet

Kilder i Det hvite hus bekreftet i går kveld at president Donald Trump i ettermiddag norsk tid i en tale vil formelt anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Han vil også be utenriksdepartementet om å begynne planen for å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, sa ikke navngitte kilder til pressen i går kveld. Dersom president Trump virkelig gjør alvor av dette markerer det en oppfyllelse av et at de viktigste valgkampløftene hans. Det er ventet at presidenten vil tale klokken 13.00 amerikansk tid.

Anerkjenner virkeligheten

Trump-administrasjonen har i lenger tid referert til anerkjennelsen og ambassadeflyttingen som en «anerkjennelse av virkeligheten» i Israel. I tillegg mener presidenten at Israel dessuten har en historisk og moderne tilknytning til byen. En kilde var sitert i amerikanske medier i går kveld som sa at «president Trump erkjenner at Jerusalem er et sensitivt tema, men han tror ikke at saken vil bli løst ved å se bort fra sannheten om at Jerusalem er hjembyen til Israels nasjonalforsamling, høyesterett, statsministerens kontor, og det er dermed Israels hovedstad».

En klar korreks

President Donald Trumps forventede anerkjennelse av Jerusalem og ambassadeflyttingen markerer et brudd med amerikansk utenrikspolitisk linje som har vært holdt i flere tiår, nemlig at Jerusalem er noe Israel og palestina-araberne må forhandle om. Presidentens forventede erklæring er også en kraftig korreks til FN som de siste par årene har vedtatt flere resolusjoner som fradømmer jødenes tilhørighet i Jerusalem og landet, og dette er en korreks til dem, sa advokat Alan Dershowitz på fjernsyn i går.

Arbeider for fred

Israelske medier melder at president Donald Trump fremdeles har et ønske om å få til en fredsavtale mellom Israel og palestina-araberne. Det er ikke utelukket at han i talen vil støtte en tostatsløsning, en terminologi han har vært forsiktig med å bruke, men bare dersom partene selv finner frem til dette.

Truer med vold og opptøyer

Ikke mindre en 17 land oppfordret USA i går på det sterkeste til å ikke anerkjenne Jerusalem og å flytte ambassaden. De, sammen med PLO-myndigheten, hevdet at det ville ødelegge «fredsprosessen» og kan føre til uro i mange land, og spesielt Midt-Østen. PLO og Hamas har gjort det klart at det vil føre til uro, og mange ledere har oppfordret til nettopp dette. Tyrkias Recep Tayyip Erdogan gjordet det klart at en slik amerikansk erklæring er for en «rød linje» å regne og de kan komme til å kutte forbindelsene med Israel. President Trump skal ha ringt lederne rundt om i Midt-Østen tirsdag og informert dem om hans planer.