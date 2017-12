Nyhetssammendrag 07. desember 2017

USA anerkjenner Jerusalem

USAs president Donald Trump signerte onsdag en proklamasjon om en formell amerikansk anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. I USA ble handlingen sett på som historisk og den markerte et klart brudd med en flere tiår lang amerikansk linje om å la Israel og palestina-araberne forhandle seg frem til en status om byen. Trump gav også ordre til utenriksdepartementet om å begynne forberedelsene til å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Men flyttingen kommer ikke med det første. President Trump signerte også en utsettelse av selve flyttingen, noe alle andre presidenter har gjort hver 6. måned siden kongressen vedtok flyttingen i 1995.

Trosset advarsler

Det manglet ikke på advarsler fra det internasjonale samfunnet mot president Donald Trump og hans erklæring om at USA ser på Jerusalem som Israels hovedstad. FN skal ha krisemøte om saken, og araberland foruten EU, kristne kirker i og utenfor Israel, foruten paven, PLO-myndigheten og terrorgrupper, advarte om konsekvensene av en slik anerkjennelse. Til dette svarte president Trump at anerkjennelsen ikke var mer enn en erkjennelse av realiteten i Israel.

Trosset rådgivere

Flere av president Donald Trumps fremste rådgivere og medarbeidere var imot Jerusalem-erklæringen han. Utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister James Mattis og CIA leder Mike Pompeo var alle imot anerkjennelsen, meldte CNN. Det samme gjaldt byråkratiet og karrierediplomatene i Det amerikanske utenriksdepartementet. Tillerson sa imidlertid etter anerkjennelsen at departementet hans vil umiddelbart begynne arbeidet med forberedelsene til flyttingen

Fred opp til partene

USA vil fremdeles arbeide aktivt for en fred mellom Israel og palestina-araberne, men det er nå opp til dem å komme frem til en enighet. President Trump sa i sin tale onsdag at USA vil også støtte en tostatsløsning dersom Israel og palestina-araberne blir enige om det, men understreket at USA ikke vil tre en avtale ned over partene men i stedet la dem forhandle seg til enighet. FNs generalsekretær Antonio Guterres gikk også ut mot den amerikanske presidenten, og tviholdt på tostatsløsningen som den eneste muligheten for «fred». -Det finnes ikke noe alternativ eller en plan B, sa han.

En kjærkommen erklæring

Israelske ledere reagerte med begeistring over president Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad onsdag. -Dette er en historisk dag, sa statsminister Binyamin Netanyahu. -Vi er svært takknemlige for presidentens mot og rette beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og å forberede en åpning av ambassaden her, sa Netanyahu. -Det finnes ikke en mer passende eller vakker gave nå som vi nærmer oss 70 års jubileet for Israels uavhengighet, sa president Reuven Rivlin.