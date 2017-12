Nyhetssammendrag 08. desember 2017

Mindre protester enn ventet

Den amerikanske anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad onsdag førte i denne omgang ikke til de store og voldelige opptøyene som verdensledere og andre fryktet og truet med. Det var mindre opptøyer i den østlige delen av Jerusalem og i de palestina-arabiske selvstyreområdene og Gaza, og demonstrasjoner i Jordan og Tyrkia. Politiet i Israel er i høy beredskap fredag ettersom det kan blir mere opptøyer etter den islamske fredagsbønnen. Det israelske forsvaret (IDF) sendte inn ekstrastyrker til Judea og Samaria for å holde ro og orden, og tok i bruk tåregass og gummikuler mot demonstranter.

Stor motstand for Trump

USAs president Donald Trump møtte ikke bare motstand i utlandet mot sin beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Selv om han har solid støtte i kongressen for beslutningen, så er Det amerikanske utenriksdepartementets byråkrater og funksjonærer av en annen oppfatning. Amerikanske medier melder at mange innenfor departementet var imot proklamasjonen, og 9 av 11 tidligere amerikanske ambassadører til Israel var imot Trumps beslutning. New York Times snakket med flere tidligere ambassadører, og flere av dem sa at selv om beslutningen var riktig, så burde USA brukt anledningen til å presse innrømmelser fra Israel som en del av «fredsforhandlingene».

Lang prosess

Anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad betyr ikke at den amerikanske ambassaden blir flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem med det første. President Donald Trump undertegnet en seks måneders utsettelse av selve flyttingen, og byråkrater i Det amerikanske utenriksdepartementet sa at det foreligger ingen planer om å endre offentlige kart til å si «Jerusalem, Israel». Amerikanere som blir født i Jerusalem vil fremdeles ikke få pass hvor det står at vedkommende er født i «Jerusalem, Israel», og policy papirer og lignende fra føderale myndigheter vil heller ikke inkludere «Jerusalem, Israel», men bare «Jerusalem».

Tsjekkia «følger» etter

Den tsjekkiske republikks president Milos Zeman lovpriste president Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem og å flytte ambassaden til hovedstaden i fremtiden. Han sa at han ønsket at hans eget land skal følge etter i USAs fotspor. Zeman sa at han under sitt besøk i Israel for fire år siden gav uttrykk for det samme, men erkjente at de nå kanskje kommer etter USA. -Før eller senere følger vi etter USA, og det er bedre enn ingenting, sa han.

Pence uønsket

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence som kommer på offisielt besøk til USA om halvannen uke kommer trolig ikke til å besøke PLO-myndigheten. En talsmann for Fatah som kontrollerer PLO og PLO-myndigheten, sa at visepresident Pence var «uønsket i Palestina».