Nyhetssammendrag 11. desember 2017

Slår tilbake mot Erdogan

Statsminister Binyamin Netanyahu slo i helgen verbalt tilbake mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan som sa at Israel var en «terror stat» som «dreper barn». Tyrkia har tatt til orde for å straffe Israel for at USA anerkjente Jerusalem som landets hovedstad. -Jeg er ikke vant til å motta foredrag om moral fra en leder som bomber kurdere i som bor i hans eget land Tyrkia, som fengsler journalister, som hjelper Iran til å omgås internasjonale sanksjoner, og som hjelper terrorister, inkludert de i Gaza, med å drepe uskyldige mennesker. Dette er ikke mannen som skal belære oss, sa Netanyahu.

Brannbombe mot synagoge

Politiet i den svenske byen Gøteborg pågrep tre personer mistenkt for å ha kastet en brannbombe mot en synagoge i byen lørdag kveld. Statsminister Stefan Lofven sa at i en pressemelding at han var rasende over angrepet mot jødene. Fredag deltok flere hundre personer i en demonstrasjon i Malmø hvor de oppfordret til vold mot jøder og ropte slagord mot jøder. Politiet ville ikke si noe om identiteten til de tre arresterte. Det befant seg mange jødiske ungdommer i huset vedsiden av synagogen lørdag kveld.

Terrortunnel ødelagt

Det israelske forsvaret (IDF) kunngjorde søndag at de hadde ødelagt en betydelig terrortunnel fra Gaza og inn til Israel. Tunnelen tilhørte terrorgruppen Hamas, og gikk flere hundre meter inn i Israel. Den var ikke ferdigbygget, men viste hvor dyktig Hamas er blitt til å grave ut slike tunneler som brukes til bakholdsangrep mot israelere.

PLO forlater «fredssamtaler»

USA beskyldte søndag PLO-myndigheten for å ha forlatt «fredssamtalene» med Israel etter at de gjorde det klart at de ikke vil ta imot visepresident Mike Pence når han kommer til Israel om en uke. En talsmann for PLOs Mahmoud Abbas hevdet at samtalene ikke var brutt, bare «forstyrret» og at de kun protesterer mot USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Raketter og knivstikking

Minst tre raketter ble skutt fra Gaza mot Israel fredag. En av dem landet i Sderot og to personer fikk behandling for sjokkskader. Søndag knivstakk en palestina-araber i Jerusalem en sikkerhetsvakt ved busstasjonen. Terroristen ble pågrepet og lagt i bakken av sivile og en politimann som tok opp jakten på ham.

Teva kutter

Det israelske farmasøytiske selskapet Teva Pharmaceutical Industries vurderer å kutte så mange som 10.000 ansatte rundt om i verden de neste ti årene, melder Bloomberg. Reduksjonen i antall ansatte skal kunne spare selskapet 1.5 til 2 milliarder dollar i året. Teva har 57.000 ansatte over hele verden, hvorav 10.000 er i USA, 24.000 i Europa og 6.800 i Israel. Selskapet har en gjeld på 35 milliarder dollar.