Nyhetssammendrag 12. desember 2017

Rakettangrep mot Ashkelon

Israel angrep Hamas-mål i Gaza natt til tirsdag etter at palestina-arabiske terrorister skjøt en rakett mot Ashkelon. Raketten ble skutt ned av Iron Dome. Det ble skutt flere raketter fra Gaza mot Israel sist helg, og en landet like ved et hjem i Sderot, en annen i en barnehage mens en tredje ble skutt ned.

Terror i New York

En muslimsk immigrant fra Bangladesh detonerte en rørbombe på en av hovedbusstasjonene på Manhattan mandag morgen. Bomben var hjemmelaget og relativt svak. Terroristen overlevde detonasjonen og sa at det var en reaksjon på Israels aksjoner i Gaza. Tre andre personer ble lettere skadet.

Vil reversere anerkjennelse

PLO-myndigheten arbeider iherdig for å få FNs Sikkerhetsråd til å reversere USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. 14 av de 15 medlemmene i rådet fordømte forrige fredag den amerikanske beslutningen, men ettersom USA har vetorett er det tvilsomt om PLO eller andre kan tvinge igjennom et slikt krav.

Avviste anerkjennelse

Statsminister Binyamin Netanyahu møtte mandag med EU-medlemmer og ba dem om å slå følge med USA og anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Men Netanyahus initiativ bel kategorisk avvist av EUs utenriksministere som hadde møte i Brussel. Sveriges utenriksminister Margot Wallstrom sa at hun ikke kunne se for seg at andre land ville følge etter USA og trodde ikke at noen EU-land ville gjøre det.

Tror på etterfølgere

I en tale til EUs utenriksministere i Brussel mandag sa statsminister Binyamin Netanyahu at han føler seg sikker på at de fleste landene i Europa vil følge etter Trump-administrasjonen i USA og endringene rundt Jerusalem. -Jeg tror at alle eller nesten alle europeiske nasjoner vil flytte sine ambassader til Jerusalem og anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og å arbeide med Israel for sikkerhet og fred.

Russisk tilbaketrekning

Russlands president Vladimir Putin beordret en «betydelig» tilbaketrekning av styrker fra Syria under et besøk i landet mandag. Putin sa at Moskva og Damaskus hadde nådd sine mål med kampanjen, hvor russiske styrker hjalp Syrias president Bashar Assad med å slå tilbake opprørsstyrker.

Ryddet landminer

Israel rensket opp 300 landminer på Golanhøydene mandag. I alt 300 landminer ble detonert i en kontrollert eksplosjon av forsvaret, og dette var den hittil største kontrollerte detonasjonen av landminer i området. I løpet av de neste 2-3 årene skal Israel fjerne flere tusen landminer som Syria la ut for 50 år siden under Seksdagerskrigen. Hittil har Israel eliminert 200.000 landminer i et område på ni kvadratkilometer fra krigen.