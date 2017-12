Nyhetssammendrag 13. desember 2017

Ingen rolle for USA

PLO-leder Mahmoud Abbas sa i et møte med muslimske ledere at den amerikanske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad var en «kriminell handling» som viser at USA ikke lengere skikket til å spille en rolle i «fredsforhandlingene» i Midt-Østen. Abbas a at USAs president Donald Trump hadde gitt bort Jerusalem som om det var en amerikansk by. -Jerusalem er og vil alltid være Palestinas hovedstad, sa han.

Vil flytte ambassaden

Ti representanter fra kongressen i Guatemala har sendt et brev til landets president, Jimmy Morales og bedt ham om å flytte Guatemalas ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Politikerne sendte brevet etter at USAs president onsdag i forrige uke anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og begynte forberedelsene til å flytte ambassaden. Statsminister Binyamin Netanyahu hadde i fjor besøk av president Morales, og han understreket den gang at Latin-Amerika hadde vært en venn av Israel og håpet å bygge på dette i fremtiden.

Vil stenge ambassaden

Sør-Afrikas styrende parti African National Congress (ANC) ønsker at landet skal stenge sin ambassade i Israel og bryte forbindelsene med Israel. ANC har bragt opp saken tidligere, men den har fått ytterligere støtte etter at USA i forrige uke anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. ANC og PLO har nære bånd.

Fem dager med raketter

Det israelske flyvåpenet bombet posisjoner til Hamas i Gaza tirsdag kveld etter at det be skutt flere raketter mot den israelske byen Ashkelon. Dette var femte dagen på rad at det ble skutt raketter fra Gaza mot Israel.

Primonent rabbi er død

Flere hundre tusen ultraortodokse jøder var samlet i Tel Aviv tirsdag for å sørge over rabbi Aharon Yehuda Leib Shteinman som døde, 104 år gammel. Det ble satt opp ekstra busser til Bnei Brak utenfor Tel Aviv, og politiet anslo at flere hundre tusen mennesker deltok i begravelsen til rabbi Shteinman, som hadde politisk innflytelse via United Torah partiet.

Gratis juletrær

De lokale myndighetene i Jerusalem vil også i år dele ut gratis juletre til byens kristne innbyggere. Dette er blitt en årlig foreteelse i hovedstaden, hvor det også henges opp dekorative lys og flagg i gatene i bydelene hvor det er flere kristne.

EasyJet utvider

Det britiske lavprisselskapet EasyJet skal utvide flytilbudet mellom Frankrike og Israel til neste år. De skal ha flere ukentlige avganger fra Tel Aviv til Lyon, Bordeaux og Nice. Selv om flyvningene ikke starter før i mars, er billettene allerede lagt ut til salgs.