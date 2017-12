Nyhetssammendrag 14. desember 2017

Pence utsetter besøk

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence har utsatt sitt planlagte besøk til Israel den 17. desember med tre dager. Bakgrunnen er at han trolig må votere i Senatet når de stemmer over president Donald Trumps skattereform. Visepresidenten har en stemme dersom Senatet er delt i to med 50 stemmer på hver side.

Unnlot å anerkjenne «Øst-Jerusalem»

Utenriksministere fra India, Russland og Kina unnlot å anerkjenne den østlige delen av Jerusalem som palestina-arabernes hovedstad under et møte de holdt i India denne uken. De tre landene understreket i en uttalelse at de fremdeles støtter en «uavhengig, levedyktig territorial sammenhengende Palestinsk stat, side om side og i fred og sikkerhet med Israel under en felles enighet om internasjonalt anerkjente grenser».

Stort kutt i Teva

Det israelske selskapet Teva Pharmaceutical Industries kunngjorde denne uken at de vil redusere antall ansatte med 14.000. De aller fleste oppsigelsene vil komme i 2018, og det vil redusere selskapets utgifter med 3 milliarder dollar innen utgangen av 2019. Teva er verdens største produsent av generiske medisiner.

Skattekutt i vente

Finansminister Moshe Kahlon kunngjorde denne uken at staten vil redusere toll og avgiftssatser på flere titalls gjenstander som er populære blant israelske forbrukere. Det gjelder hvitevarer, klær, tekstiler og parfymer for å nevne noen saker, og det er ventet at forbrukerne vil spare 800 millioner shekel i året på reduksjonen.

Varsler nedbørsmangel

Israels meteorologiske tjeneste sier i et langtidsvarsel at landet trolig vil oppleve en nedbørsmangel denne vinteren. Varselet er basert på været i desember og flere europeiske langtidsvarsler for tiden fremover. Nedbørsmangelen kommer samtidig som at Genesaretsjøen som er Israels største ferskvannskilde har nådd et historisk lavmål. I oktober var vannstanden på 703 fot under havnivå og det laveste som noen gang er registrert i nyere tid var i 2001 da det var 705 fot under havnivå.

IDF mest respektert

Det israelske forsvaret (IDF) er Israels mest respekterte institusjon, ifølge en meningsmåling utført i 2017 Israel Democracy Index. Hele 81 prosent svarte at de så på militæret som troverdig. På andreplass kom Israels presidentembete med 65 prosent og høyesterett med 56 prosent. Hele 65 prosent mener imidlertid at israelske politikere ikke er i takt med velgerne.