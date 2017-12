Nyhetssammendrag 15. desember 2017

Pence dropper PLO

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence vil ikke møte med palestina-araberne når han kommer på offisielt besøk til regionen i neste uke. Årsaken er at palestina-araberne sa at de ikke ville møte ham fordi USA i forrige uke anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. Visepresident Pence reiser tirsdag til Egypt hvor han skal møte med landets president onsdag. Etter møtet reiser han til Israel og første stopp er Vestmuren, etterfulgt av mæte med statsministeren torsdag, tale i Knesset og middag med statsministeren. Fredag skal han møte med presidenten og besøke Yad Vashem, før han reiser videre til Tyskland.

Iran involvert i Yemen

USA la torsdag frem dokumentasjon som for første gang viser at Iran har forsynt Houthi-terroristene i Yemen med våpen. USA beskrev funnene som avgjørende beviser på at Iran har brutt FNs resolusjoner. USA viste frem ballistiske raketter og andre våpen som har vært brukt i Yemen og som kom fra Iran.

Samarbeid med Saudi Arabia

Forsvarsminister Avigdor Lieberman har oppfordret moderate sunnimuslimske stater som Saudi Arabia til å styrke sikkerhetssamarbeidet med Israel for å bekjempe internasjonal terror. Sunniarabiske terrorgrupper som ISIS, al-Qaida og Hamas har langt mer til felles med sjiaregimet i Iran og Hizballah enn med de fleste sunniarabiske statene, sa han i et innlegg i Defense News.

Avviste USAs engasjement

PLO-leder Mahmoud Abbas sa på et møte i Organisation of Islamic Cooperation i Istanbul denne uken at palestina-araberne i fremtiden vil nekte at amerikansk engasjement i «fredsprosessen». Han la videre til at det ikke vil bli hverken «fred eller stabilitet» i regionen før Jerusalem er anerkjent som palestina-arabernes hovedstad. Abbas sa videre at de også vil presse på for å få fult medlemskap i FN, noe som USA har gjort klart kan føre til at de mister all amerikansk bistand.

Iransk støtte til terrorgrupper

Iran tilbød denne uken full støtte til palestina-arabiske terrorgrupper som vil kjempe mot USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Generalmajor Qasem Soleimani i Irans Quds-styrke kom med en håndsutrekning til Hamas og Islamic Jihad i Gaza. Hizballah sa tidligere i uken at den amerikanske anerkjennelsen var «begynnelsen på slutten for Israel».

Eilat flyplass åpner i april

Den nye flyplassen i Eilat skal åpne i april neste år. Flyplassen som har fått navnet Assaf Ramon Airport er ett år forsinket, men når det står ferdig skal den være en av de mest moderne i verden. Den har en kapasitet på 4.25 millioner passasjerer i året.