Nyhetssammendrag 18. desember 2017

Tyrkisk ambassade i Jerusalem

Det islamske regimet til Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia har lansert et initiativ i FN for å annullere den amerikanske anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad. President Erdogan sa fredag etter et møte med islamske ledere hvor den amerikanske anerkjennelsen ble fordømt, at de vil forøke å få Sikkerhetsrådet til å annullere beslutningen først, og dersom USA nedlegger veto mot dette, så vil de gå til Generalforsamlingen. Erdogan sa søndag at de vil forsøke å åpne en ambassade i den østlige delen av Jerusalem i det palestina-araberne vil at skal bli deres hovedstad. Men det er uklart hvordan han kan gjøre dette ettersom Jerusalem er under israelsk kontroll og suverenitet.

Vestmuren tilhører Israel

Høytstående representanter i Trump-administrasjonen i USA sa fredag at Vestmuren alltid må være en del av Israel. -V kan ikke se for oss en situasjon hvor Vestmuren ikke er en del av Israel og vi kan ikke forestille oss at Israel vil skrive under på en fredsavtale so ikke inkluderer Vestmuren, sa en kilde til Associated Press.

Kristen pris til Trump

En gruppe evangeliske kristenledere i USA hedret i forrige uke president Donald Trump med prisen «Friends of Zion». Han fikk prisen for hans anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad tidligere denne måneden. Prisen ble til etter initiativ fra Israels tidligere president Shimon Peres og skulle gis til internasjonale ledere som hadde mot til å stå sammen med Israel og det jødiske folk, sa Mike Evans, grunnlegger av Friends of Zion Museum.

Stor interesse for maraton

Interessen for å delta i Jerusalem Maraton i mars i år har økt kraftig etter at USAs president Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. Over 100 utlendinger har meldt seg på siden Trumps anerkjennelse den 6. desember, og Jerusalem by opplyser at den internasjonale deltakelsen er 30 prosent høyere enn samme tid i fjor. Det er ventet at så mange som 3500 vil delta i løpet 9. mars 2018.

Bombet Hamas

Israelske fly bombet en treningsleir til terrorgruppen Hamas i Gaza natt til mandag. Minst seks bygninger og anlegg ble ødelagt. Bombingen var en reaksjon på flere raketter som ble skutt fra Gaza mot Israel i helgen. To landet i of Ashkelon regionen.

Skjulte seg blant journalister

Politiet opplyste søndag at palestina-araberen som dolket en israelsk grensevakt utenfor Ramallah fredag, lot som om han var journalist og var sammen med en gruppe korrespondenter før han angrep vakten. -Terroristen brukte media som dekning og utgangspunkt for aksjonen, sa en talsmann for politiet.