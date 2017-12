Nyhetssammendrag 19. desember 2018

Amerikansk veto i FN

USA nedla mandag veto i FNs Sikkerhetsråd over en resolusjon som forsøkte annullere den amerikanske anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad tidligere denne måneden. Resolusjonen nevnte ikke USA og president Donald Trump med navn, men det var ingen tvil om at resolusjonen som var fremmet av Egypt, var rettet mot president Trumps deklarasjon 6. desember. Resolusjonen sa at «beslutninger og handlinger som har endret karakteren, statusen eller den demografiske komposisjonen av den hellige byen Jerusalem, har ingen juridisk kraft og må oppheves og bli i samsvar med relevante resolusjoner fra Sikkerhetsrådet.» Bare USA stemte mot.

Jøder lovpriste veto

Jødiske grupper i USA lovpriste Trump-administrasjonen for å ha nedlagt veto i FNs Sikkerhetsråd over den nye jerusalem-resolusjonen. -Vi applauderer ambassadør Nikki Haley i Trump-administrasjonen på det sterkeste, for å ha forvart sin beslutning og for igjen å ha stått sammen med Israel, sa Mark Bane i Ortodox Union. Det samme sa Norm Cleman i Republican Jewish Coalition. -Jerusalem er Israels hovedstad, og amerikansk policy erkjenner dette. Med dette vetoet har USA tatt et prinsipielt standpunkt for sannheten, rettferd og fred, sa han.

Ber Storbritannia følge etter

Israels ambassadør til Storbritannia sa i et innlegg i Telegraph søndag at landet burde slå følge med den amerikanske presidenten Donald Trump og anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Ambassadør Mark Regev sa at en slik handling vil bistå freden ved å svekke den farlige fantasien om at Jerusalem på en eller annen måte kan «vris» bort fra jødene. -Det er denne typen ekstremistisk tankegang som gjør fred mer eller mindre umulig, sa han.

Anket tysk dom

En israelsk mann har denne uken anket en tysk dom som slo fast at Kuwait Airways har rett til å diskriminere mot jøder og dermed nekte å ta dem som passasjerer, fordi selskapet risikerer «straff» i Kuwait dersom de trosser dette lovforbudet. Mange jøder og tyskere er i harnisk over dommen som bryter med tysk lov.

Pence-besøk utsatt igjen

Det offisielle besøket av USAs visepresident Mike Pence til Israel denne uken er utsatt atter en gang. Årsaken er nå som sist at visepresidentens stemme er påkrevd når Senatet skal votere over presidentens nye skattereform. Planen nå er at visepresident Pence skal komme på besøk i januar neste år.

Teva opp igjen

Aksjekursen til Teva Pharmaceutical Industries Ltd., hoppet opp med 18.7 prosent i New York i forrige uke etter at selskapets omstrukturering ble kjent og selskapet sier opp 14.000 ansatte. Teva rykket dermed opp som Israels største selskap i aksjekapital, med en verdi på 18.907 milliarder dollar.