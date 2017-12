Nyhetssammendrag 20. desember 2017

Ber om deportasjoner

Den tyske parlamentarikeren Armin Schuster har tatt til orde for at utlendinger i Tyskland som brenner israelske flagg under demonstrasjoner skal deporteres. Schuster som er medlem av rikskansler Angela Merkels CDU parti kom med initiativet etter en serie med hissige demonstrasjoner i landet mot USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Mange av demonstrantene var utlendinger som har fått opphold i Tyskland, og de brente israelske flagg under demonstrasjonen. Tysk lov åpner for deportasjon av immigranter som begår visse kriminelle handlinger.

Skjerper loven

Tyske politikere debatterer nå hvorvidt de skal opprette en egen kommissærstilling som skal håndtere den økende antisemittismen i landet. Innenriksminister Thomas Malziere sa til Bild am Sonntag sist helg at alle kriminelle handlinger som er motivert i antisemittisme, er en for mye og, en skam for landet. Tysklands president Frank-Walter Steinmeier sa under et Hanukkah-selskap ved Israels ambassade i Berlin denne uken at en forkasting av antisemittismen er et krav overfor alle utlendinger som ønsker å bo i Tyskland. – Ingen unntak for immigranter. Dette er ikke gjenstand for forhandlinger, deklarerte han.

Jerusalem til generalforsamling

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa tirsdag at han vil bringe Jerusalems status opp i FNs generalforsamling etter at USA nedla veto mot en resolusjon i Sikkerhetsrådet som i praksis ville annullert USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad tidligere denne måneden. Erdogan hevdet at to tredjedeler av forsamlingen støtter resolusjonen som det ble nedlagt veto mot. Resolusjoner i generalforsamlingen har ingen juridisk kraft og er bare av symbolsk betydning.

PLO nye marsj

PLO-myndighetens leder Mahmoud Abbas sa mandag at de vil søke om fult medlemskap i FN og bli med i titalls internasjonale organisasjoner som svar på at USA anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. PLO vil forsøke å bli tatt opp som medlem av 522 offisielle internasjonale organisasjoner. Mange av disse, inkludert fult medlemskap i FNs generalforsamling, er forbeholdt nasjoner.

Inviterer Kina, Russland

PLO-leder Mahmoud Abbas sendte tirsdag delegasjoner til Russland og Kina i håp om å finne internasjonale partnere som kan erstatte USAs rolle som «fredspartner» i Midt-Østen. Abbas sa at han ikke lenger vil akseptere USA som mekler etter at president Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad denne måneden. Israel vil også send en delegasjon til Kina denne uken ettersom landet har vist interesse for engasjement i «fredsprosessen».

Ruller opp løperen

Myndighetene i Jerusalem måtte denne uken rulle opp igjen den «røde løperen» til USAs visepresident Mike Pence som skulle kommet på offisielt besøk onsdag. Pences besøk er utsatt til midten av januar neste år på grunn av voteringer i Senatet, og sikkerhetsbarrierer og flagg er satt til side i påvente av hans fremtidige besøk.