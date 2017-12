Nyhetssammendrag 21. desember 2017

Nedgraderer ambassade

Det regjerende sør-afrikanske partiet African National Congress (ANC) stemte onsdag for å øyeblikkelig nedgradere landets ambassade i Israel. Avstemmingen som ble foretatt på en spesielt innkalt konferanse inkluderte også to høytstående medlemmer av terrorgruppen Hamas og var enstemmig. Ambassaden vil i stedet bli et «representasjonskontor». Opposisjonen i landet har advart mot dette og sier det vil skade landets økonomi.

Spent foran FN-møte

USAs president Donald Trump og landets FN-ambassadør Nikki Haley gjorde det tindrende klart onsdag at de landene i FNs generalforsamling som i dag vil stemme mot USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad risikerer konsekvenser. Både presidenten og ambassadøren sa at mange land får stor økonomisk og annen hjelp fra USA, og dersom de stemmer mot USAs anerkjennelse, vil de notere seg ned hvilke land det gjelder og trolig kutte bistanden til dem. Generalforsamlingen skal i dag stemme over en ikke-bindende resolusjon som annullerer USAs anerkjennelse tidligere denne måneden.

Fikk 15 år for terroraksjon

En distriktsdomstol i Jerusalem dømte denne uken den 20 år gamle palestina-arabiske terroristen Morad Rajbi til 15 års fengsel for å ha skadet to israelere i oktober i fjor. Rajbi kjørte ned Yaakov Lomega og hoppet deretter av motorsykkelen og angrep Vadim Blakitzki med kniv.

Fant kirke og kloster

Israel Antiquities Authority har avdekket det som trolig er en 1500 år gammel kirke og kloster i byen Beit Shemesh. Over 1000 israelske studenter har deltatt i utgravingen av de bysantinske bygningene som har mosaiske gulv og marmor. Restene ble oppdaget under byggingen av et nytt boligstrøk.

Nye immigranter

I alt 208 nye jødiske immigranter fra Ukraina ankom denne uken Israel og fikk delta i sin første Hanukka-feiring i jødestaten. Det var InternationalFellowship of Christians and Jews som bragte dem til Israel på den syvende dagen av Hanukka.

Israelsk pensum

Den største byen i Filippinene vil implementere en israelsks skolemodell ved en av ungdomsskolene. Byen Davao har undertegnet en avtale med Israel Sci-Tech Schools om å bruke deres pensum som modell. Flere land i Europa og USA bruker pensumet.

Lavere byggetempo

Oppstarten av byggingen av nye boliger har gått kraftig ned i år. De tre første kvartalene ble det påbegynt 35.800 nye boliger og er langt under de 60.000 boligene Finansdepartementet hadde håpet på. Mangel på rimelige eiendommer er en viktig årsak til nedgangen. I samme periode i fjor ble det påbegynt 41.100 nye boliger.