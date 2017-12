Nyhetssammendrag 22. desember 2017

FN stemte mot USA

Det var ikke uventet at majoriteten i FNs generalforsamling torsdag stemte for en ikke-bindende resolusjon som i praksis erklærte at USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad tidligere denne måneden var uten makt og gyldighet. I alt 128 nasjoner, deriblant Norge og de andre nordiske landene, stemte for resolusjonen som i praksis var en korreks til USA, mens ni nasjoner stemte mot, 35 stemte blankt og 21 avstod fra å stemme i det hele tatt.

Ble advart

USAs FN-ambassadør Nikki Haley advarte i forkant av avstemmingen i FNs generalforsamling om at de ville notere seg ned hvilke nasjoner som eventuelt stemte mot USA. Trump-administrasjonen antydet i klartekst at disse nasjonene vil risikere å miste amerikansk bistand. Få land så ut til å ta advarselen på alvor, og bare ni land stemte mot. De var USA, Israel, Togo, Mikronesia, Guatemala, Nauru, Palau, Marshalløyene og Honduras. Nikki Haley sa i etterkant av voteringen at 65 nasjoner nektet å fordømme USA.

Dyr affære

Flere politikere og andre ledere i USA har tatt til orde for å revurdere den amerikanske støtten til FN. FN har 193 medlemsland, men USA betaler mer enn 180 av medlemmene betaler til sammen. USA står for 22 prosent av FNs budsjett. I tillegg betaler de nesten 30 prosent av kostnadene for fredsbevarende styrker, og samlet betaler USA mellom 7 og 8 milliarder dollar i året til FN og organisasjonens ulike organer og prosjekt.

Ut av UNESCO

Statsminister Binyamin Netanyahu beordret landets utsending til FNs UNESCO om å levere inn et brev til UNESCOS leder om at Israel forlater organisasjonen. Den israelske beslutningen kommer etter at USA gjorde det samme i oktober. Bakgrunnen for at Israel og USA forlater UNESCO, er organisasjonens anti-Israel resolusjoner og holdninger. Reglene sier at landenes siste dag er 31. desember året etter at utmeldelsen ble levert inn, slik at USA og Israel trekker seg i desember neste år.

Flere til Jerusalem

Statsminister Binyamin Netanyahu sa i et intervju med amerikanske CNN at flere land vurderer å følge etter i USAs fotspor og anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte ambassadene til Jerusalem. Han ville ikke navngi landene for dermed å skape problemer for dem. Lederen for Romanias parlament, Liviu Dragnea sa fredag at landet burde vurdere seriøst å flytte ambassaden til Jerusalem. Tsjekkias president Milos Zeman sa at landet burde flytte sin ambassade til Jerusalem.

USA ut av prosessen

PLO-myndighetens leder Mahmoud Abbas erklærte fredag at USA ikke lenger har noen rolle i «fredsprosessen» mellom palestina-araberne og Israel. I sin juletale tordnet han ut mot president Donald Trump og sa at de verken vil ha USA som megler eller akseptere planer og initiativer fra dem.