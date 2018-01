Nyhetssammendrag 02. januar 2018

Folkevekst

Israels befolkning var 31. desember 2017 på 8.79 millioner innbyggere. 6.55 millioner eller 74.6 prosent var jøder, mens 1.83 millioner eller 20.9 prosent var arabere. De resterende 400.000 eller 4.5 prosent var kristne og andre, ikke-religiøse grupper. Befolkningen økte med 165.000 personer eller 1.9 prosent i 2017, og dette er en trend tilsvarende de foregående årene. 82 prosent kom fra naturlig vekst (netto fødsler) mens resten kom via immigrasjon. 27.000 gjorde aliya i 2017 mens 10.000 immigrerte under andre program. 27 prosent av immigrantene kom fra Russland, 26 prosent fra Ukraina, 13 prosent fra Frankrike og 10 prosent fra USA.

Tre prosent vekst

Den israelske økonomien (brutto nasjonalprodukt) vokste med 3 prosent i 2017, melder Statistisk Sentralbyrå. Dette er sett på som en god vekst, men den er ett prosentpoeng mindre enn i 2016, da veksten var på 4 prosent.

Uro i Iran

En omfattende demonstrasjon mot regimet i Iran er nå inne i sin femte dag. Minst 10 personer skal ha blitt drept under demonstrasjonene, hvor de krever frihet fra politisk og personlig undertrykkelse av det islamske regimet. Irans ledere har organisert motdemonstrasjoner og flere av dem har vært voldelige. Demonstrasjonene har vakt oppmerksomhet i utlandet og mange tror at regimet er i ferd med å slå sprekker.

Ba om regn ved Vestmuren

Over 2.000 jøder deltok sammen med landets øverste rabbinere i bønn om regn for Israel. Landet står overfor den fjerde vinteren med minimal nedbør og dette har ført til en alvorlig tørke for landet. -En bønn kan bare hjelpe, sa landbruksminister Uri Ariel som organiserte bønnesamlingen som fant sted ved Vestmuren i romjulen.

Guatemala følger etter USA

President Jimmy Morales i Guatemala kunngjorde julaften at de vil flytte landets ambassade i Israel til Jerusalem. Utenriksminister Sandra Jovel sa at dette var en utenrikspolitisk beslutning og den er suveren, og det er ingen planer om å endre den. Guatemalas er det andre landet etter USA som har besluttet å flytte ambassaden. Men i likhet med USA har de ikke satt noen dato for flyttingen. Israel var meget fornøyd med beslutningen mens PLO-myndigheten reagerte negativt på den.

Oppkalles etter Trump

Transportminister Yisrael Katz har presset på for å oppkalle endetogstasjonen ved Vestmuren etter USAs president Donald Trump. Jernbanen med tilhørende tuneller og endestasjon er under bygging, og når den står ferdig ønsker Katz at den blir oppkalt etter USAs 45. president fordi «han var modig og tok den historiske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad» tidligere i desember.