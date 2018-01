Nyhetssammendrag 03. januar 2018

Kansellerte avtale

India har kansellert en avtale med Israel om kjøp av anti-stridsvogn raketter til en verdi av 500 millioner dollar. Kanselleringen kom i forkant av statsminister Binyamin Netanyahus besøk til landet i midten av denne måneden. Det ryktes allerede i fjor høst om at avtalen fra 2014 ville bli droppet av India. Landet vil imidlertid kjøpe 131 Bark bakke til luft raketter til en verdi av 70 millioner dollar.

Selvmord og ulykker krevde mest

I 2017 døde i alt 55 israelske soldater. Selvmord og bilulykker var de viktigste årsakene til dødsfallene. 16 begikk selvmord mens 12 døde i bilulykker. Ni døde som følge av sykdom, to i militære operasjoner, fem i terroraksjoner og 11 i ulykker på basene, melder Det israelske forsvaret (IDF).

Ulike reaksjoner på Iran

Den internasjonale splittelsen i synet på uroen i Iran kom for alvor til syne tirsdag. EU oppfordret alle i Iran til å unngå «blodsutgytelser». Russland beskrev uroen som et indre iransk anliggende, og Tyrkia inntok en lignende linje. USA på sin side tok en helt annen holdning, og president Donald Trump støttet det iranske folk som kjemper mot det brutale og korrupte regimet i Teheran. Frihetssøkende iranere reagerte med skuffelse og sinne over EUs «taushet» overfor regimet i Iran.

Skjerpet Jerusalem-lov

Knesset vedtok tirsdag en skjerpelse av en lov som gjør det vanskelig for politikerne å gi opp deler av Jerusalem. Mens det før tok 61 av 120 stemmer i Knesset for å gi opp deler av byen, vil det nå ta 80 stemmer.

Eksportøkning i 2017

Israels eksport av gods og tjenester i 2017 økte med 5 prosent i 2017, ifølge foreløpige tall fra Israels eksportinstitutt. Det er ventet at det endelige tallet vil vise at eksporten var på over 100 milliarder dollar, og det er en økning på 5 prosent fra 2016. Eksporten til EU vokste med 20 prosent til 16 milliarder dollar og utgjorde 35 prosent av all eksport. Eksporten til USA utgjorde 25 prosent og hadde en verdi på 11.5 milliarder dollar.

Utsetter oppsigelser

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. vil utsette oppsigelsen av en tredjedel av sine ansatte i Jerusalem frem til 2019 i stedet for inneværende år. 140 av de kunngjorte permitteringene av 340 ansatte i Jerusalem får nå jobbe frem til 2019. Teva er inne i en omstrukturering og kunngjorde i fjor at de ville permittere 14.000 ansatte over hele verden.

Boligjakt

I alt 10 prosent av israelerne er på utkikk etter å kjøpe ny bolig, og i gjennomsnittet er de villig til å betale 150.000 shekel mer for en bolig enn de var for bare ett år siden, viser en undersøkelse for Globes.