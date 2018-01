Nyhetssammendrag 04. januar 2018

Terror via Sør-Afrika

Israel offentliggjorde onsdag at de hadde avdekket en palestina-arabisk terrorcelle som angivelig ble rekruttert og trent av iranske etterretningsoffiserer i Sør-Afrika. De tre palestina-araberne erkjente at de hadde fått oppdrag fra iranske agenter og er tiltalt for spionasje og terror. Sør-Afrika er en sterk støttespiller til PLO-myndigheten, og nylig vedtok landets ledende parti ANC å bryte de diplomatiske forbindelsene med jødestaten. Det er uklart hvorvidt myndighetene i landet kjente til terrorcellen.

Strøm til Gaza

PLO-myndigheten sa onsdag at de har bedt Israel om å gjenoppta leveransen av strøm til Gaza etter at den ble kuttet med nesten 50 prosent fra 120 megawatt tidligere på grunn av manglende betaling. PLO-myndigheten vil nå garantere for at strømmen blir betalt.

Dødsstraff for terrorister

Det israelske parlamentet har gitt en foreløpig godkjennelse av et lovforslag som gjør det lettere for domstolene å gi dødsstraff til terrorister som blir funnet skyldig i mord. I dag er det bare militære domstoler som har denne myndigheten men de har aldri implementert den. Den eneste dødsdommen som er utført i Israel var mot nazikrigsforbryteren Adolf Eichmann i 1962. Lovforslaget må nå leses opp tre ganger i Knesset før det eventuelt trer i kraft.

Betaler migranter

Israel sa denne uken at de er villig til å betale tusenvis av afrikanske migranter som oppholder seg ulovlig i landet mot at de reiser ut. De som ikke tar imot tilbudet risikerer å bli fengslet når tilbudet går ut ved utgangen av mars. Migrantene blir tilbudt nærmere 30.000 kroner og en gratis flybillett mot at de returnerer. En talsmann for immigrasjonen sa at det er rundt 38.000 illegale migranter i Israel.

Kutter til PLO

USAs president Donald Trump truet denne uken med å kutte bistanden til PLO-myndigheten fordi de ikke er villig til å forhandle med Israel. President Trump sa på Twitter at USA har gitt palestina-araberne flere hundre millioner dollar og har ikke fått not i retur, hverken takknemlighet eller respekt. Tidligere denne uken sa presidenten at USA vil kutte bistanden til Pakistan som har fått 33 milliarder dollar de siste 15 årene, men som heller ikke har gjort noe for å hjelpe USA.

Mobiltelefon forårsaket ulykker

Politiet sier basert på data fra 2017 at bruk av mobiltelefon i bil var den viktigste årsaken til bilulykker i landet. 362 personer ble drept i trafikkulykker i fjor.

El Al dropper UP

El Al Israel Airlines Ltd. kunngjorde denne uken at de i andre kvartal i år vil legge ned lavprisselskapet UP. I stedet vil turistklassen til alle europeiske reisemål få tre nye nivå som dekker lavprisreiser med og uten bagasje og med og uten avbestilling.