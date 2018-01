Nyhetssammendrag 05. januar 2018

Investerer i industrien

Finansdepartementet kunngjorde denne uken at de planlegger å investere 1.15 milliarder shekel i landets industrisektor. Bevilgningen vil bli en del av budsjettet for 2019. Israels industri står for 10 prosent av landets arbeidsplasser og halvparten av landets eksport. Industriproduksjonen har vokst med 1.7 prosent de siste tre årene, mens økonomien generelt har vokst med 3.2 prosent.

Tok ut nøkkelposisjon

Det israelske forsvaret (IDF) ødela en av Hamas nøkkelposisjoner i Gaza torsdag etter at terrorister skjøt tre granater mot Israel. Den israelske aksjonen kom etter at terrorister i Gaza har skutt granater og raketter i flere dager mot Israel. IDF sa ingenting om hva de ødela, annet enn at det var snakk om en nøkkelposisjon hva terroristene infrastruktur angår.

UNRWA-støtte viktig

Statsminister Binyamin Netanyahu har oppfordret Trump-administrasjonen i USA om å ikke kutte overføringene til FNs «bistandsarbeid» i Gaza også kjent som UNRWA. Israelsk fjernsyn hevdet at Netanyahu frykter at et kutt til UNRWA kan føre til at Gaza blir enda mer ustabilt. Samtidig oppfordret han til at UNRWA holdes ansvarlig for bruk av pengene på en forsvarlig måte, slik at midlene når folket og ikke Hamas.

Adelson gir ambulanser

Den amerikanske jøden Sheldon Adelson donerte torsdag fem pansrede ambulansekjøretøyer til Magen David Adom. Ambulansene skal brukes i de jødiske bosetningene Hebron, Efrat, Ofra, Karnei, Shomron og Ariel, og skal erstatte de 15 år gamle bilene som brukes i dag. De fem ambulansene er av merket Chevrolet og kommer fra USA. Adelson er milliardæren som driver kasino og hoteller i Las Vegas.

Permitterer i Jerusalem

Jerusalem by har begynt permitteringen av 2.150 ansatte denne uken som følge av en uenighet med finansdepartementet om statlige overføringer til byen. Borgermester Nir Barkat hevdet at tvisten er politisk motivert av finansminister Moshe Kahlon som ønsker å straffe Barkat fordi han støttet Binyamin Netanyahu under forrige valg i stedet for ham selv. Departementet hevdet imidlertid at byen har fått økte bevilgninger.

Ny satellitt-formasjon

Technion og Israel Space Agency skal sende opp tre nanosatellitter som skal gå i bane rundt jorden i en kontrollert formasjon i ett år. Dette er første gang nanosatellitter blir plassert ut i en slik formasjon. Hensikten er å vise at en gruppe satellitter kan fly i kontrollert formasjon i en bane 600 kilometer over jorden. Hver satellitt måler 10x20x30 cm, og er på størrelse med en skoeske, og skal skytes opp av nederlandske Innovative Solutions in Space. Dersom alt fungerer som planlagt vil dette bane vei for en rekke sivile applikasjoner, foruten at det vil styrke Israels romfartsindustri.