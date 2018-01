Nyhetssammendrag 08. januar 2018

Slår tilbake mot BDS

Israel kunngjorde søndag en svarteliste rettet mot den såkalte BDS-bevegelsen (Boycott, Divestment and Sanctions) og organisasjoner og medlemmer av dem som er med i boikotten vil bli nektet innreise til Israel. Blant dem er en fransk organisasjon som mottar statsstøtte, en britisk gruppe som inkluderer lederen i Arbeiderpartiet. -Vi har nå gått fra å være defensiv til offensiv, sa minister Gilad Erdan. Over 20 organisasjoner er ført opp på listen. BDS inkluderer kirkesamfunn og sekulære organisasjoner som boikotter og sanksjonerer Israel samtidig som de støtter PLO-myndigheten. Norge Palestinakomiteen er blant de som er svartelistet.

Kutter til UNRWA

USA har frosset 125 millioner dollar eller en tredjedel av det de normalt gir til FNs organisasjon for arbeid blant palestina-araberne (UNRWA), melder Axis. Beløpet skulle vært overført 1. januar i år, men holdes tilbake mens president Donald Trump og hans administrasjon gjennomgår amerikansk bistand til PLO-myndigheten.

Støtter UNRWA-kutt

Statsminister Binyamin Netanyahu sa i helgen at UNRWA på sikt bør gradvis legges ned. Under kabinettmøtet sa han at UNRWA bare utvider palestina-arabernes flyktningproblem, og at han nå som USA vil kutte til UNRWA, også støtter dette. UNRWA ble opprettet for 70 år siden for å løse palestina-arabernes flyktningproblem.

Takket ambassadører

USA holdt i forrige uke en mottakelse for de 64 nasjonene som i FN nektet å delta i resolusjonen som kritiserte USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. -Det er enkelt for venner å støtte deg i gode tider, men det er venner som står sammen med deg i utfordrende tider som aldri vil bli glemt, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley. I alt åtte nasjoner stemte mot resolusjonen, 35 avstod fra å stemme mens 21 unnlot å møte opp for voteringen for et par uker siden. Norge var blant de landene som stemte for å kritisere USA.

Viktig møte om nordområdene

Det israelske sikkerhetskabinettet har de siste dagene holdt flere viktige møter om situasjonen på Israels front mot nord. Channel 10s diplomatiske korrespondent Barak Ravid som har dekket kabinettet i over 10 år, sa at disse møtene har vært av «ekstremt stor betydning». Militæret har imidlertid nedlagt forbud mot å offentliggjøre detaljer rundt møtene. Irans trussel i Syria og Bashar Assads styre etter at borgerkrigen er over, skal være blant sakene som er drøftet.

IKEA til Beersheba

Den svenske møbelgiganten IKEA skal neste måned åpne sin fjerde butikk i Israel. Det skjer i Beersheba 27. februar. Butikken vil ha 8.000 varer til salgs og de forventer 900.000 besøkende i løpet av 2018. 240 israelere har fått jobb i butikken.