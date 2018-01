Nyhetssammendrag 09. januar 2018

Haag-domstol åpner etterforskning

Den internasjonale domstolen i Haag vil trolig åpne en gransking eller etterforskning rundt påståtte israelske krigsforbrytelser fra krigen i Gaza i 2014. Advarselen ble satt frem av Det nasjonale sikkerhetsrådet til Knessets utenriks og forsvarskomite i en rapport med tittelen «Strategisk situasjonsrapport for 2018».

Pence-besøk i januar

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence skal besøke Egypt, Jordan og Israel fra 20. til 23. januar, opplyste Det hvite hus. Pence skal ha møte med Abdel Fatta el-Sisi i Egypt, kong Abdullah i Jordan og statsminister Binyamin Netanyahu i Jerusalem. Pence har vært en sterk pådriver for å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og å flytte USAs ambassade til Jerusalem.

Liga for PLO i FN

PLO-myndigheten kommer trolig til å søke om fult medlemskap i FN om kort tid, og Den arabiske liga vil støtte dem fult ut som et svar på USAs nye linje rundt Jerusalem, sa Jordans utenriksminister Ayman Safadi. -Vi vil konfrontere denne beslutningen med å få til en resolusjon, en internasjonal resolusjon, som anerkjenner en palestina-arabisk stat basert p 1967 grensene med Jerusalem som hovedstad, sa Safadi.

Muslimer forbi jøder

Antall muslimer i USA vil overstige antall jøder innen 2040, viser en undersøkelse fra Pew Research Center. I dag er 2.1 prosent av USAs befolkning – 6.7 millioner – jøder mens muslimer utgjør 1.1 prosent eller 3.45 millioner. Pew mener at muslimene vil vokse langt fortere enn jødene som følge av høyere fødselsrater og immigrasjon. Den jødiske folkeveksten vil fortsette å vokse frem til 2030. I år 2050 vil muslimene i USA utgjøre 8.1 millioner innbyggere eler 2.1 prosent av befolkningen.

Takketur til Guatemala

To jødiske forsamlinger fra Florida planlegger en felles reise til Guatemala senere denne måneden for å takke landet for sin erklærte intensjon om å flytte landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Medlemmer av konservative Temple Beth El i West Palm Beach og ortodokse Palm Beach Synagogue skal møte med politiske ledere i Guatemala foruten lokale jødiske ledere.

Nordmann nektet innreise

Den norske bistandsarbeideren Liv Snesrud ble sist lørdag nektet innreise til Israel og sendt ut av landet etter å ha blitt avhørt av israelske myndigheter. Stensrud er koordinator for Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram hos palestina-araberne, og organisasjonen er kjent for sine anti-Israel holdninger. Israelske myndigheter sa at Snesrud hadde bedt om visum for personer i gruppens navn under falske forutsetninger. Flere av de som på dette grunnlaget fikk reise inn i Israel drev ikke med humanitært arbeid slik de hevdet de skulle, og noen av dem drev med politisk motivert arbeid, sa immigrasjons og grensepolitiet til Haaretz.