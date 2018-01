Nyhetssammendrag 10. januar 2018

Skutt og drept i bil

Den 35 år gamle seksbarnsfaren rabbi Raziel Shevach ble skutt ned og drept av palestina-arabiske terrorister på riksvei 60 utenfor Sikem (Nablus) tirsdag kveld. Rabbi Shevach kom kjørende alene i sin bil da en annen bil kjørte opp på siden av ham og åpnet ild. Han klarte å ringe etter hjelp men døde av skadene etter at han ble bragt til sykehuset i Kfar Saba.

Agenter i Iran

Lederen for Israels etterretningstjeneste Mossad bekreftet tirsdag at Israel har aktive agenter inne i Iran. Yossi Cohen advarte samtidig om at Iran gjennomfører en aggressiv militær ekspansjon i regionen. -Iranerne sprer seg nå over Midt-Østen med omfattende styrker, og det er lite som holder dem tilbake, advarte han i et møte med Finansdepartementet. Han sa at de følger nøye med hva som skjer i Iran og de «har både øyne og ører inne i Iran».

UNICEF ut mot Israel

FNs barneorganisasjon UNICEF har gått i bresjen for å inkludere det israelske militæret på en svarteliste over «storforbrytere av barns rettigheter». Det israelske forsvaret (IDF) er gruppert sammen med islamske terrorgrupper som ISIS og Boko Haram, heter det i en rapport fra NGO Monitor. De beskriver hvordan en arbeidsgruppe innenfor UNICEF består av organisasjoner som ønsker å delegitimere Israel.

FN ber Israel stanse returnering

Israel bør stanse planene om å returnere titusener av afrikanske migranter som oppholder seg ulovlig i Israel tilbake til Afrika, mener FNs flyktningråd UNHCR. FNs høykommissær for flyktninger William Spindler sa denne uken at Israel bør finne et legalt alternativ til planene, noe de vil være behjelpelig med, og se til at de blir sendt til andre land. Over 30.000 afrikanske migranter oppholder seg ulovlig i Israel.

Stanset kapringer

Statsminister Binyamin Netanyahu sa i et møte i Jerusalem med NATO-ambassadører at Israel via landets etterretningstjenester har stanset flere titalls terrorangrep, flere av dem i europeiske land. Noen av disse angrepene var planlagt i stor skala, og involverte trolig kapring av sivile passasjerfly. -Israel hindret dette og sparte mange europeiske liv, sa han og understreket overfor NATO-ambassadørene at Israel bidrar til sikkerheten av samtlige av alliansens medlemmer.

Raskere data

Høyteknologiselskapet Intel som er kjent for sine dataprosessorer avduket denne uken en ny chip som vil gi opp til 40 prosent raskere trådløst nettverk over Wi-Fi. Chipen er utviklet i Israel og modellen 802.11ax vil komme i salg senere i år. Chipen ble avdekket på konsumerelektronikkshowet CES i Las Vegas.