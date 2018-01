Nyhetssammendrag 11. januar 2018

Økt terror etter anerkjennelse

Antall terroraksjoner i Israel økte med 300 prosent fra november til slutten av desember i fjor. Tall fra Shin Bet, den israelske sikkerhetstjenesten, viser at økningen fant sted etter at USAs president Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad, og sa at han ville flytte landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Mens det i november var 84 terroraksjoner var det i desember 249. President Trumps erklæring kom 6. desember i fjor.

PLO skyld for mangel på fred

Statsminister Binyamin Netanyahu lovpriste den amerikanske ambassadøren til landet, David Friedman, onsdag etter at han sa at palestina-arabernes støtte til terrorisme er årsaken til mangel på fred i Midt-Østen. -Jeg vil få gratulere ambassadør Friedman, den amerikanske ambassadøren til Israel, som «tvitret» sannheten, sa statsminister Netanyahu på et møte med journalister i Jerusalem.

Røykekutt i reklame

Et flertall i Knesset har denne uken gått inn for å innføre et forbud mot reklame for tobakk og sigaretter i alle medier med unntak av trykte medier som aviser og blader. Hensikten er å få ned antall røykere i landet. Forbudet må nå leses opp tre ganger i Knesset før det trer i kraft. Helsemyndighetene i landet sier at hvert år dør 8.000 israelere av sykdommer relatert til røyking, og 800 av dem er passive røykere.

Norge og EU i bresjen for tostatsløsning

Norge og EU kunngjorde onsdag at de vil sammenkalle til et ekstraordinært møte blant donorlandene til palestina-araberne for å forsøke å få til en fredsavtale mellom Israel og palestina-araberne. Møtet skal holdes 31. januar i Brussel, og de skal også diskutere hvordan PLO-myndigheten skal kunne få full kontroll over Gaza.

Hurtigtog i vår

Transportminister Yisrael Katz kunngjorde denne uken at et nytt hurtigtog på ekspresslinjen mellom Jerusalem og Tel Aviv vil bli satt i drift om tre måneder. Togene vil begynne å gå 30. mars, slik planen var da prosjektet ble lansert i 2014. Reisetiden mellom Tel Aviv og Jerusalem er 28 minutter., og toget vil ha en hastighet på 160 kilometer i timen. Reisetiden på toget fra Jaffa til Jerusalem, en jernbane som går tilbake til det Ottomanske imperiet, tar til sammenligning 78 minutter.

Laveste boligsalg siden 2011

Antall boligsalg i Israel i fjor var det laveste siden 2011, og salget i 2017 var 13 prosent lavere enn i 2016. Økonomer i finansdepartementet sier at tallene fra 2017, som inkluderer de første 11 månedene, indikerer en betydelig «nedkjøling» av boligmarkedet etter at prisene galopperte oppover i årene før.