Nyhetssammendrag 12. januar 2018

PLO ble tilbudt Sinai

Fire høytstående medlemmer av Obama-administrasjonen hevdet angivelig at statsminister Binyamin Netanyahu tilbød å implementere en tostatsløsning med palestina-araberne hvor Israel fikk innlemme de jødiske bosetningene i Judea og Samaria mot at palestina-araberne fikk land i Sinai. Egypts president Abdel Fattah el-Sissi skal ha vært villig til å gå med på dette, skriver Haaretz. Men tilbudet ble aldri implementert, av ukjent grunn. USAs president Donald Trump skal også ha vurdert saken i desember i fjor før han tiltrådte embetet. En slik stat ville inkludert Gaza og områder nord i Sinai. Statsministerens kontor skal ha uttalt at Haaretz sak «ikke var korrekt».

Lønnskutt for Teva-topper

Styret i Teva Parmaceutical Industries har tatt et lønnskutt på 50 prosent, ifølge medlemmer av styret. Det var styret selv som gikk inn for kuttet som følge av selskapets manglende lønnsomhet, og kostnadskutt foruten oppsigelsen av 14.000 ansatte på verdensbasis. Teva har som mål å redusere utgiftene med 3 milliarder dollar innen utgangen av neste år fra 16.1 milliarder ved utgangen av 2017.

India opprettholder avtale

Den indiske avisen Hindustan Times meldte denne uken at landets myndigheter likevel vil opprettholde avtalen med Israel om kjøp av Spike anti-stridsvogn raketter til en verdi av 525 millioner dollar. India gikk i november i fjor tilbake på avtalen som ble inngått i 2014. Statsminister Binyamin Netanyahu reiser neste uke på offisielt besøk til India.

Diplomatisk klage til Egypt

Israelske myndigheter har angivelig klaget overfor Egypt om at landets ambassadør, David Govrin er regelmessig ekskludert fra diplomatiske møter, arrangementer og briefinger i regi av det egyptiske utenriksdepartementet. Ambassadør Govrin ha aldri blitt invitert til noe som helst i Egypt til tross for at landene har ulikt samarbeid seg imellom.

Strøm til bosetning

Statsminister Binyamin Netanyahu har gitt ordre til forsvarsdepartementet om å knytte den «ulovlige» bosetningen Havat Gilad til strømnettet. Beslutningen ble tatt etter at palestina-arabiske terrorister tidligere denne uken skjøt og drepte rabbi Raziel Shevac fra bosetningen, som ligger like utenfor Sikem (Nablus).

Stanser sammenslåing

Konkurransemyndigheten har vendt tommelen ned for en sammenslåing av El Al med Israir. Kommissær Uri Schwartz sa at en sammenslåing vil svekke konkurransen nasjonalt så vel som internasjonalt.

Rekordstor valutareserver

Bank of Israel melder at landets valutareserver i desember 2017 var på rekordstore 113.01 milliard dollar. Det er en økning på 931 millioner dollar fra november. Ved utgangen av 2016 hadde landet reserver på 98.47 milliarder dollar.