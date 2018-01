Nyhetssammendrag 15. januar 2018

Varm mottakelse i India

Statsminister Binyamin Netanyahu fikk en usedvanlig varm mottakelse da han sammen med sin kone ankom India på offisielt besøk søndag. Indias statsminister Narendra Modi tok personlig imot sin israelske kollega på flyplassen i New Delhi. -Velkommen til India min venn Netanyahu. Ditt besøk til India er historisk og spesielt. Det vil ytterligere styrke dette nære vennskapet mellom våre nasjoner, sa Modi på Twitter.

Første på 15 år

Det israelske statsbesøket i India denne uken markerer første gang på 15 år at en israelsk statsminister har besøkt landet. I fjor besøkte Indias statsminister Israel samtidig som de to landene markerte at det var 25 år siden de opprettet diplomatiske forbindelser. Forbindelsene mellom landene har blomstret de siste 25 årene, både på kulturelt, økonomisk, militært og diplomatisk nivå. Søndag deltok statsminister Binyamin Netanyahu sammen med statsminister Narendra Modi på en seremoni i New Delhi, hvor en markedsplass fikk nytt navn, «Teen Murti» for å hedre indiske soldater som falt under det britiske inntoget i Haifa og bekjempelsen av det Ottomanske imperiet i 1918.

Ødela tre tuneller

Det israelske militæret (IDF) har de siste par månedene avdekket og ødelagt tre Hamas-tuneller ved hjelp av en ny israelskutviklet teknologi som skal være revolusjonerende, sa IDF sa i en pressemelding søndag. Lørdag ødela de en tunell som gikk under grensen fra Gaza til Israel og videre inn til Egypt. Dette var en usedvanlig stor tunell og var halvannen kilometer lang. Israel koordinerte sprengningen av tunellen med egyptiske myndigheter. IDF tror at Hamas planla å detonere store sprengladninger i tunellen ettersom den gikk under grenseovergangen Keret Shalom, og ville stanset humanitær bistand til Gaza.

Nødlandet i Canada

Et fly fra El Al på vei fra New York til Tel Aviv måtte foreta en nødlanding ved en kanadisk flybase i Goose Bay i Newfoundland og Labrador søndag. Temperaturen i Goose Bay var 30 kuldegrader. En teknisk feil i cockpiten var årsaken og de flere hundre passasjerene om bord måtte vente i flere timer på et nytt fly fra New York.

Online handel

Israelerne gjennomførte to handletransaksjoner på internett hvert sekund i 2017, ifølge data fra Israel Postal Company. De kjøpte og sendte 61 millioner pakker og det er 15 prosent mer enn i 2016, og de veide 10.800 tonn, melder avisen The Marker.

Bilprodusenter med gigantfond

Bilprodusentene Renault-Nissan-Mitsubishi kunngjorde denne uken opprettelsen av Alliance Ventures, som er et nytt investeringsfond som skal bruke opp til en milliard dollar på å utvikle bilteknologi de neste fem årene. Fondet skal ha kontor i Israel, USA, Frankrike, Kina og Japan.