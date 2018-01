Nyhetssammendrag 16. januar 2018

Ønsker frihandelsavtale

Israel har lenge ønsket en frihandelsavtale med India og de to landene vil nå begynne arbeidet for å få til en slik avtale, sa representanter for statsminister Binyamin Netanyahu som er på statsbesøk i India denne uken. -Vi har hatt diplomatiske forbindelser i 25 år, men noe annet er i ferd med å skje nå, sa han etter å ha undertegnet en samarbeidsavtale om datasikkerhet, romfart olje og gass. En delegasjon fra hvert av landene vi i neste måned holde samtaler om en slik avtale.

Uro over tysk koalisjon

Israelske ledere ser med uro på koalisjonsforhandlingene mellom rikskansler Angela Merkels Kristendemokratiske unionsparti og det Sosialdemokratiske partiet ledet av Martin Schulz. I motsetning til tidligere utkast til koalisjon avtale, unnlater dette utkastet å nevne Tysklands unike tilknytning til Israel eller israelsk jødiske karakter, noe Merkel hadde i sine to tidligere regjeringer. Utkastet legger også opp til å potensielt hindre en avtale om salg av israelske droner til Tyskland.

Forbereder 70-års feiring

Israel vil i april markere den moderne staten Israels 70-års jubileum. Markeringen og feiringen vil vare i 70 timer, og vil starte med uavhengighetsdagen på en onsdag og vare til lørdag, sa kulturminister Miri Regev. Uavhengighetsdagen starter 18. april og en ny offisiell sang som markerer jubileet vil bli lansert, etterfulgt av det som blir landets største fyrverkeri.

Hjemløse

Antall hjemløse personer i Israel er trolig på rundt 25.000 og under 10 prosent av dem får sosialhjelp. Det er relativt strenge krav for å få sosialhjelp i Israel og i fjor fikk 1.872 personer slik hjelp, ifølge Channel 10. Interessegruppen Association for Civil Rights i Israel hevder imidlertid at 25.000 israelere er hjemløse.

Medisin mot leukemi

Den amerikanske mat og medisinkontrollen har godkjent markedsføringen av Trisenox, en medisin produsert av Teva Pharmaceutical for behandling av akutt leukemi. Teva er verdens største produsent av såkalte «off-brand» medisiner.

Lønnshopp for ministere

Knessets finanskomite har denne uken godkjent en lønnsøkning for ministere på mellom 5.000 og 5.500 shekel. Statsministeren er den som får 5.500 shekel mens de fleste andre får 5.000. Dette vil koste staten 2 millioner shekel i året.

Tog til Jordan-grense

Transportminister Yisrael Katz visjon om en togforbindelse med Jordan og videre til andre araberland er kommet ett skritt nærmere etter at 15 millioner shekel er avsatt til formålet på 2019 budsjettet. I første omgang skal det å legge jernbane fra Beit Shean til Sheikh Hussein grenseovergang mot Jordan. På sikt håper de trafikk til Jordan og videre til andre araberland.