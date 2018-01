–Vårt arbeid for å bekjempe antisemittismen vil fortsette

Av Vidar Norberg

(Jerusalem, 7. januar 2018)

Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide besøkte holocaust-museet Yad Vashem i Jerusalem under sitt første besøk i Israel som utenriksminister.

Yad Vashem forteller historien om antisemittismen som i nyere tid fikk sitt klimaks i Nazi-Tysklands industrielle jødeutryddelse under 2. verdenskrig. Eriksen Søreide skrev i gjesteboken at Norge aldri vil glemme det.

–Mitt besøk i dag var en virkelig dypt beveget og en kraftig påminnelse om holocaust (jøde-utryddelsen red. anm.) som Norge aldri vil glemme, skrev Eriksen Søreide.

–Vårt arbeide for å bekjempe antisemittismen vil fortsette inntil det jødiske samfunn i Norge både føler seg og er helt trygge. Vi vil alltid minnes de norske jøder som omkom. Vi er dypt forpliktet til å gjøre vårt samfunn bedre og tryggere for alle, skrev utenriksministeren i gjesteboken.

Etter det KARMEL ISRAEL-NYTT kunne se, fulgte hun nøye med da guiden viste henne rundt på Yad Vashem. Utenriksministeren gikk også forbi den lille norske utstillingen med bildet av skipet Donau som den 26. oktober 1942 fraktet 532 jøder fra Oslo til Stettin og konsentrasjonsleiren Auschwitz.

Under det store bildet er det en glassmonter med et bilde av rabbiner Isak Julius Samuel i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Under påskudd av at han skulle ha drevet med spionasje ble han og andre jøder arrestert på Nærnes i 1942. Han ble senere myrdet i en konsentrasjonsleir. Kona og tre barn ble smuglet til Sverige og overlevde.

Rabbiner Samuel var en dyktig lærer. Han skrev også en jødisk lærebok som ble benyttet i mange år. I sin private bønnebok føyde han til en bønn for Det norske kongedømmets velferd. Denne bønnen er utstilt i monteren sammen med rabbiner Samuels stempel.

Både utenriksministrene Espen Barth Eide og Børge Brende har besøkt Yad Vashem. Alle statsledere som kommer til Israel, må besøke holocaust-museet. Mange mener dette er viktig for at man skal forstå hvorfor jødene er opptatt av sikkerhet og redde for trusler om utslettelse av land og folk.

Rørende

–Det var et meget rørende besøk. Jeg var her også for seks år siden og hadde samme erfaring da jeg så den grusomhet som jøder ble utsatt for, sa Eriksen Søreide da hun var ferdig med omvisningen.

–På samme tid er dette en ekstremt viktig påminnelse om at mange av gjerningsmennene var normale mennesker. Det betyr at vi er aldri trygge eller immune i noe samfunn i noen tid mot at ting som dette kan skje. Det er også derfor Yad Vashem gjør slikt et storartet arbeid for at vi ikke skal glemme, eller tvinger oss til å huske.

Eriksen Søreide fortalte at hun gikk fra posten som forsvarsminister til utenriksminister. Som forsvarsminister deltok hun hvert år i markeringen av starten og slutten på andre verdenskrig.

–Jeg fortalte folk, spesielt unge mennesker, at i tidenes løp er dette bare en parantes. Vi er i vår nære historie. Vi har fremdeles overlevende som opplevde krigen. Derfor er det så ekstremt viktig å minnes. Derfor er et besøk her slikt en dypt bevegende opplevelse, sa Eriksen Søreide.

Rivlin takket

Israels president Reuven Rivlin takket tidligere på dagen i presidentens residens fordi Norge står imot antisemittisme og boikott, avinvestering og sanksjoner (BDS) mot Israel.

–Jeg tror BDS leder til økt hat istedenfor å motarbeide det. Vi setter stor pris på at dere kjemper mot dette, sa Rivlin.

Rivlin forklarte videre at jøder og palestina-arabere har levd i kamp i minst 150 år. Han mente det er viktig å bygge tillit og ville også ha Ine Eriksen Søreide med i det arbeidet.

–Vi har vendt tilbake til vårt fedreland. Det er et faktum som ikke kan fornektes. Realitetene i dag er at to ulike folk bor her i dette landet, og vi må lære å leve sammen.

Rivlin gjorde det klart at Jerusalem har vært jødefolkets hovedstad i 3000 år.

Holocaust-dag

FNs sikkerhetsråd vedtok i resolusjon 60/7 den 11. november 2005 at den internasjonale holocaust-dagen skal avholdes den 27. januar. Det var på denne dagen at Sovjetunionens Røde Armé frigjorde den største konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i Polen som var okkupert av Nazi-Tyskland. Over én million mennesker ble drept i Auschwitz-Birkenau under Adolf Hitlers industrielle jødeutryddelse.

Israel markerer sin holocaust-dag i april–mai.